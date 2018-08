Toro Rosso-baas denkt dat Red Bull met Honda-motor om zege kan strijden

Toro Rosso rijdt dit seizoen al met Honda-motoren, nadat McLaren aan het eind van vorig seizoen besloot te stoppen na een reeks incidenten. De Britse renstal is inmiddels overgestapt naar Renault, de oude leverancier van Toro Rosso.

Tost is echter vol lof over Honda. "De samenwerking is erg succesvol", zegt de Oostenrijker donderdag tegen Marca. "Het feit dat we niet erg competitief zijn, komt vooral door ons chassis. Maar Honda blijft ons kleine updates geven."

De teambaas van Pierre Gasly en Brendon Hartley verwacht dat de krachtbron in staat is om in 2019 races te winnen. "Met Toro Rosso wordt dat moeilijk, maar Red Bull heeft drie keer zo veel mensen in dienst. Alles is daar beter. Honda blijft zich verbeteren en ik ben ervan overtuigd dat de motor in 2019 erg competitief zal zijn."

De kritiek die McLaren vorig jaar op Honda uitte, is in de ogen van Tost dan ook grotendeels onterecht. "Ik ben blij dat McLaren ernaast zat. We wisten toen al dat hun chassis niet geweldig was, dus gelukkig voor ons beëindigden ze de samenwerking."

Nieuwe update in Verenigde Staten

Waar de ontwikkeling van de Renault-motor dit seizoen grotendeels stilstaat, komt Honda in de rest van het jaar zeker nog met een update. "In Canada kregen we al een update die ons drie tienden bracht en we krijgen er nog een in de Verenigde Staten", aldus Tost.

De Oostenrijker hoopt overigens dat Gasly komend seizoen promotie maakt naar het 'grote' team van Red Bull, al lijkt het erop dat Daniel Ricciardo zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengt en dus de teamgenoot van Verstappen blijft.

"Maar ik ben enorm onder de indruk van Pierre. Hij heeft zich enorm ontwikkeld op elk vlak. Hoe hij zich hield bij de race in Hongarije was uitstekend." Gasly eindigde zondag bij die race als zesde en werd als enige coureur van een kleiner team niet op een ronde gezet.

Het seizoen in de Formule 1 ligt tot eind augustus stil. Vanaf 24 augustus komen de coureurs weer in actie tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van België.