Hamilton vindt dat Mercedes nog moet verbeteren in kwalificatie

"Om de een of andere reden is de race echt ons sterkste punt. De focus ligt nu op het verbeteren van de kwalificatie", zegt de viervoudig wereldkampioen donderdag tegen Motorsport.com.

Hamilton, die met 213 punten aan de leiding gaat in de WK-stand, zag Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas dit seizoen één keer poleposition pakken en was vijf keer zelf de beste in de kwalificatie.

"Dat is een prima aantal, maar het kan beter. Op dat gebied moeten we het nog voor elkaar krijgen, want in de wedstrijd gaat het over het algemeen goed, denk ik", aldus de 33-jarige Brit.

Mercedes en Ferrari beschikken sinds het begin van dit seizoen over de 'partymode', waarbij de motor in de kwalificatie extra vermogen levert. Het Red Bull Racing van Max Verstappen introduceerde eind juni ook een speciale stand, maar komt vooralsnog niet in de buurt van de concurrentie.

Trots op twee overwinningen

Ondanks die motorstand en de dominantie van Mercedes is Hamilton dus kritisch over zijn team in de kwalificatie, maar zijn overwinningen in de laatste twee races (Duitsland en Hongarije) maakt hem des te trotser.

"Om de een of andere reden kwam ik zondag in een andere modus. Het was een kleine verrassing. Deze twee zeges zijn het bewijs van de kracht van ons team. Ik ben trots op ze", zegt hij over zijn knappe zeges op de Hockenheim- en Hungaroring.

De Formule 1 heeft nu een zomerstop van een maand. De eerstvolgende Grand Prix is op 26 augustus op Spa-Francorchamps in België. Vervolgens komen Italië, Singapore, Rusland, Japan, de VS, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.