Ricciardo en Hartley productief op testdag Hongarije, baanrecord Giovinazzi

Max Verstappens teamgenoot Ricciardo kwam tot 125 ronden op de Hungaroring en moest daarmee alleen Hartley voor zich dulden, die met een aantal van 126 nét iets productiever was.

Ook Sean Gelael van Toro Rosso (109 ronden), McLaren-rijder Lando Norris (107) en Force India-coureur Nicholas Latifi passeerden de grens van honderd ronden.

De 24-jarige Giovinazzi klokte op hypersofts 1.15,648 en zette daarmee een baanrecord neer in Hongarije. De Italiaanse testcoureur was anderhalve seconde sneller dan Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die zaterdag in de derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije 1.17,170 reed.

De top vijf werd op de eerste testdag gecompleteerd door Sauber-rijder Marcus Ericsson (1.18,155), Hartley (1.19,251), Norris (1.19,294) en George Russell van Mercedes (1.19,781). Ricciardo reed de zesde tijd in 1.19,854.

Nieuwe voorvleugel

Red Bull, Williams en Force India testten in Hongarije vast met de voorvleugel waarmee ze in 2019 zullen rijden. De vleugel is vooral eenvoudiger en breder.

Woensdag staat de tweede testdag op de Hungaroring op het programma. Verstappen laat de tests net als een aantal andere grote namen aan zich voorbijgaan, wat betekent dat Jake Dennis achter het stuur van de Red Bull plaatsneemt.

De Hongaarse Grand Prix werd zondag namens Mercedes gewonnen door WK-leider Lewis Hamilton, die Vettel (tweede) en diens Ferrari-collega Kimi Räikkönen (derde) voorbleef. Verstappen viel al snel uit met een motorprobleem.