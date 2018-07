Mercedes-baas Wolff ziet ondanks twee zeges op rij Ferrari als sterkste team

"We hebben jarenlang profijt gehad van de kracht van onze motoren, maar Ferrari heeft het nu zo goed gedaan, dat wij een inhaalslag te maken hebben", zei Wolff tegen Sky Sports.

De Oostenrijker vindt het niet eens erg dat Ferrari dit jaar het sterkste team lijkt. "Het is ook weleens prettig om in de achtervolging te moeten. Sinds 2013 zijn we niet zo uitgedaagd als nu."

Mercedes won de afgelopen jaren steeds de titel met Hamilton en de gestopte Nico Rosberg. Dat Hamilton ook nu aan de leiding gaat, komt mede door de uitvalbeurt van Sebastian Vettel in Hockenheim. De Duitser belandde ruim een week geleden in leidende positie in het grind.

Warme baan

Afgelopen weekend in Hongarije spon Mercedes garen bij de wisselende omstandigheden op zaterdag tijdens de kwalificatie. Hamilton en Valtteri Bottas wisten zich toen naar de voorste startrij te rijden.

"Qua omstandigheden was het zondag in ons nadeel, gezien de warmte van de baan. We hadden vooraf niet voor mogelijk gehouden dat we hadden kunnen winnen, maar dit geeft ons uiteraard een geweldig gevoel. We begrijpen nu ook beter hoe we met een warme baan moeten omgaan in de toekomst."

Wolff kondigde aan dat Mercedes tijdens de zomerstop niet stil gaat zitten. "We putten veel motivatie uit de laatste races om Ferrari in te halen. Zeker op het gebied van chassis gaan we alle middelen inzetten. Hopelijk kunnen we zo wat extra's vinden. We weten dat het erin zit."

De coureurs in de Formule 1 hebben tot eind augustus vrijaf. Het seizoen wordt op 24 augustus hervat met de eerste vrije training voor de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps.