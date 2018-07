Abiteboul: 'We zijn in 2015 al gestopt met lezen kritiek Red Bull-baas Horner'

"Onze bazen zijn in 2015 al gestopt met het lezen van alles wat Horner over ons zegt. Het is duidelijk dat we geen deals meer met Red Bull willen sluiten. Het is voorbij", is Abiteboul duidelijk tegenover Motorsport.com.

Red Bull maakte eerder dit seizoen bekend de samenwerking met Renault na twaalf jaar te beëindigen en vanaf 2019 in zee te gaan met Honda.

De Oostenrijkse renstal sloot een contract voor twee seizoenen met de Japanse motorleverancier, die momenteel al samenwerkt met satellietteam Toro Rosso.

"Ze krijgen nu een motorpartner die een enorm bedrag betaalt om met Red Bull te kunnen samenwerken. Ik wens ze veel succes en meer heb ik er niet op te zeggen", aldus Abiteboul.

Eigen schuld

De Fransman legt in gesprek met Auto, Motor und Sport de schuld voor het uitvallen van Verstappen op de Hungaroring bij Red Bull zelf neer.

"Voor de race in Monaco zijn we overgestapt naar een verbeterde MGU-K. Red Bull gebruikt deze niet, omdat het ontwerp van hun auto anders is. Met de nieuwe MGU-K hebben we de temperatuur veel beter onder controle en hebben we geen problemen met onze auto's. Maar we kunnen Red Bull niet dwingen om de motor te gebruiken. Het is hun eigen beslissing."

Verstappen uitte zondag over de boordradio hevig vloekend zijn frustraties over de kapotte motor en zei in een interview na de race: "Het is gewoon schijtzooi. We betalen zo veel miljoenen voor een A-product, maar we krijgen er niets voor terug."

De pas twintigjarige Nederlander liet maandag weten spijt te hebben van zijn taalgebruik, maar meldde ook nog steeds teleurgesteld te zijn over zijn uitvalbeurt.

Gridstraf

Het vervangen van zijn kapotte MGU-K gaat Verstappen waarschijnlijk een gridstraf opleveren bij de Grand Prix van België, omdat het de derde keer is dat hij het motoronderdeel opnieuw moet laten plaatsen.

Horner denkt niet dat het in de tweede seizoenshelft bij die ene straf blijft voor zijn team en houdt dus al rekening met het ergste scenario.

"Het ziet er helaas naar uit dat we meer straffen gaan krijgen de komende races. Dat is natuurlijk erg frustrerend, maar we moeten er het beste van maken."

De Formule 1 gaat na een zomerpauze van vier weken op 26 augustus verder met de Grand Prix van België op Spa-Franchorchamps.