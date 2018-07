Verstappen heeft spijt van harde woorden na uitvalbeurt in Hongarije

"Terugkijkend op gisteren ben ik nog steeds teleurgesteld. Maar ik had de woorden die ik in het heetst van de strijd heb gebruikt niet moeten gebruiken. De emoties liepen wat hoog op, nadat ik zo'n goede start had", begint Verstappen maandag zijn verhaal op Instagram.

"Maar de frustraties kwamen er wel met een reden uit. Het was een onverwacht motorprobleem en dat is de laatste jaren al te vaak gebeurd. We kwamen naar Boedapest met hoge verwachtingen, dan is het moeilijk te verteren dat we niet competitief konden zijn. Ik ga nu de zomerstop tegemoet en hoop dat we daarna sterker kunnen terugkomen."

Verstappen ging stevig te keer toen hij de strijd als nummer vijf in de wedstrijd moest staken omdat de motor het begaf. De vloeken waren in de huiskamers van de televisiekijkers niet te horen, omdat de Formule 1 die weg piept.

De pas twintigjarige Limburger beende vervolgens kwaad richting de paddock en toen hij voor de camera van onder meer Ziggo Sport stond haalde hij hard uit naar motorleverancier Renault.

"Het is gewoon schijtzooi. Dit is belachelijk. Het slaat nergens op. Het interesseert me niet wat er precies was met de motor. We betalen zo veel miljoenen voor een A-product, maar we krijgen er niets voor terug. Dit is enorm zuur."

Tweede keer

Het was voor Verstappen alweer de tweede keer in een maand tijd dat hij met een technisch mankement kampte. Hij viel begin juli bij de Grand Prix van Groot-Brittannië in de slotfase uit vanwege een probleem met zijn remmen.

Verstappen kan de komende weken genieten van een vakantie, want de Formule 1 gaat na een zomerstop over een maand verder met de Grand Prix van België op 26 augustus.

Red Bull en Renault gaan na dit seizoen na een periode van twaalf jaar uit elkaar. De Oostenrijkse renstal gaat verder met Honda, dat momenteel al samenwerkt met satellietteam Toro Rosso.

De race in Hongarije leverde een overwinning op voor Mercedes-rijder Lewis Hamilton, die het Ferrari-duo Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen achter zich hield.

Hamilton gaat na twaalf van de 21 races ook aan de leiding in de WK-stand met 213 punten, gevolgd door Vettel (189), Räikkönen (146), Valtteri Bottas (132), Daniel Ricciardo (118) en Verstappen (105).