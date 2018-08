Opmerking teambaas Wolff over 'perfecte assistent' is volgens Bottas pijnlijk

Wolff vond dat Bottas eveneens een podiumplek had verdiend en omschreef de Fin kort na afloop van de race als een "perfecte wingman" voor Hamilton.

Bottas was niet bepaald blij met die opmerking van zijn teambaas. "Ten eerste doet dat pijn", reageerde de Mercedes-coureur, die zelf juist zwaar teleurgesteld was over zijn race. "Ten tweede zie ik in deze wedstrijd geen enkel positief punt voor mij. Ik had op een beter resultaat gehoopt."

Bottas eindigde de race op de Hungaroring als vijfde. In de slotfase kwam hij bij verdedigende acties in botsing met Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo.

Die laatste manoeuvre leverde de Fin bovendien een tijdstraf van tien seconden op en twee strafpunten op zijn racelicentie. Het zijn de eerste twee strafpunten voor Bottas in twaalf maanden. Bij twaalf punten volgt er een race schorsing.

Enkele uren na de race was de woede bij Bottas over de opmerking van Wolff al wat weggeëbd, al was hij er nog steeds niet blij mee. "Het is niet waar dat ik een gesprek heb aangevraagd met Toto, omdat hij me een perfecte wingman noemde", schreef hij op Twitter. "Ik was erg teleurgesteld en zag alles even heel negatief."

"Maar ik weet hoe de teambaas het bedoelde en dat hij in een vergelijkbare situatie hetzelfde over Lewis zou hebben gezegd. We racen op dezelfde voorwaarden en ik heb 100 procent vertrouwen in het team."

Fantastische race

Wolff legde later uit dat zijn opmerking verkeerd was geïnterpreteerd door Bottas. "Ik doelde niet op het kampioenschap, want we hebben geen eerste en tweede coureur", liet hij aan Motorsport weten. "Ik bedoelde zijn race."

"Vanuit mijn oogpunt was dit zijn beste race met Mercedes in de laatste twee jaar", zei Wolff lovend over zijn coureur. "Hij heeft een fantastische race gereden en Lewis, in zekere zin, geholpen bij het opbouwen van een voorsprong."

Bottas reed een groot deel van de race op de tweede plaats en hield zo Ferrari-coureurs Vettel en Kimi Räikkönen achter zich. Hierdoor kon Hamilton steeds verder uitlopen en onbedreigd naar de overwinning rijden.

Wolff neemt het Bottas niet kwalijk dat hij in de slotfase van de race zijn tweede plaats moest inleveren. "Ik weet niet hoe oud zijn banden waren, maar ze waren er helemaal aan", aldus Wolff. "We waren verrast dat hij Sebastian en Kimi zo'n 25 rondes achter zich kon houden. We wisten dat het lastig zou worden in de laatste vijf rondes."

In het kampioenschap bezet Bottas met 132 punten de vierde plaats. Hamilton gaat met 213 punten aan de leiding en heeft een voorsprong van 24 punten op nummer twee Vettel.

De Formule 1 kent een zomerstop van een maand en wordt op 26 augustus hervat met de Grand Prix van België.