Soevereine Hamilton vindt zege op Hungaroring mooie bonus

"We kwamen hier in de wetenschap dat Ferrari erg snel zou zijn", zei Hamilton na afloop van de race. "Het resultaat is daarom een mooie bonus."

De viervoudig wereldkampioen pakte zaterdag in de verregende kwalificatie poleposition en kwam zondag nooit in de problemen.

Vorige week won Hamilton ook al in Duitsland. Hij startte op de Hockenheimring als veertiende en won na een knappe inhaalrace. "Ik ben erg blij met hoe we de laatste weken hebben gepresteerd. We zullen de tweede seizoenshelft net zo sterk moeten zijn."

Bottas

Valtteri Bottas verrichte op de Hungaroring ook goed werk voor zijn teamgenoot Hamilton. De Fin startte als tweede en hield het Ferrari-duo Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen lange tijd achter zich, waardoor de Brit steeds verder kon uitlopen.

In de slotfase ging Bottas in de fout bij defensieve acties ten opzichte van Vettel en Daniel Ricciardo. Voor die laatste manoeuvre kreeg Bottas een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn racelicentie. Hij eindigde op de vijfde plaats.

Het zijn de eerste twee strafpunten voor Bottas in de laatste twaalf maanden. Pas bij twaalf strafpunten wordt een coureur één race geschorst.

Vettel

Vettel baalde dat hij Hamilton nooit kon bedreigen op de Hungaroring. "We reden in verslagen positie. Qua snelheid waren we goed genoeg om met Lewis te strijden, maar het verschil was te groot."

"We gingen niet voor de tweede plek, maar ik denk dat het toch het maximaal haalbare resultaat was", zei de Duitser, die in de WK-stand 24 punten achterstand op de Brit heeft (189 om 213).

Er zijn na de zomerpauze nog negen races te gaan. De eerste is over vier weken in België.