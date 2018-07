Gefrustreerde Verstappen noemt nieuwe motorproblemen belachelijk

"Het is gewoon schijtzooi", foeterde Verstappen zondag na afloop van de race voor de camera van Ziggo Sport. "Dit is belachelijk. Het slaat nergens op."

De twintigjarige Nederlander was behoorlijk gefrustreerd door zijn uitvalbeurt in de vijfde ronde. Hij zette scheldend en vloekend zijn auto aan de kant.

"Het interesseert met niet wat er precies was met de motor", vervolgde de Limburger. "We betalen zo veel miljoenen voor een A-product, maar we krijgen er niets voor terug. Dit is enorm zuur." Eerder liet teambaas Christian Horner zich al in soortgelijke bewoordingen uit.

Vijfde plaats

Verstappen begon nog goed aan de race in Hongarije, want hij schoof in de openingsfase van de race op van de zevende naar de vijfde plaats. "Ik pak bij de start meteen twee posities waardoor ik weer meedoe", aldus de Red Bull-coureur. "En dan houdt het op."

Het is de tweede keer in een maand tijd dat Verstappen een technisch mankement heeft. Begin juli viel hij bij de Grand Prix van Groot-Brittannië in de slotfase uit vanwege een probleem met zijn remmen.

Hij kijkt met weinig vertrouwen uit naar de volgende race in België op het circuit van Spa-Francorchamps. "Dit kan weleens gevolgen hebben voor Spa", doelde hij op een mogelijke gridstraf vanwege het vervangen van de motor. "Daar is niets aan te doen. Als het zo makkelijk kapot blijft gaan, dan is dat niet positief."

België

De Formule 1 gaat na een zomerstop over een maand verder. Op 26 augustus staat de Grand Prix van België op het programma.

Na dit seizoen gaan Red Bull en leverancier Renault na een periode van twaalf jaar uit elkaar. De Oostenrijkse renstal gaat verder met Honda, dat momenteel al samenwerkt met satellietteam Toro Rosso.

De race in Hongarije leverde een overwinning op voor Mercedes-rijder Lewis Hamilton, die het Ferrari-duo Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen achter zich hield.