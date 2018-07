Boze Horner eist uitleg Renault na uitvalbeurt Verstappen in Hongarije

Verstappen was op de Hungaroring in de beginfase opgeschoven van de zevende naar de vijfde plek, maar viel al snel in de race stil met een motorprobleem. Het was het zoveelste motorincident voor Red Bull.

"Ik ga er niet te veel woorden aan vuilmaken, maar we betalen miljoenen voor deze motoren. We mogen dan een A-product verwachten, maar dat is het absoluut niet", aldus een boze Horner tegen Sky Sports.

"Gelukkig hadden we Ricciardo nog in de race. Ik zie Cyril Abiteboul (de baas van Renault, red.) wel verschijnen met zijn excuses. Het is echt heel frustrerend."

Verstappen was eveneens gefrustreerd, want de Limburger zette zijn auto scheldend en vloekend aan de kant op de Hungaroring.

Honda

Na dit seizoen gaan Red Bull en leverancier Renault na een periode van twaalf jaar uit elkaar. Het Oostenrijkse team gaat verder met Honda, dat momenteel al samenwerkt met satellietteam Toro Rosso.

De race in Hongarije werd gewonnen door Mercedes-rijder Lewis Hamilton, voor het Ferrari-duo Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen.

De Formule 1 kent nu een zomerstop van een maand. Het seizoen gaat op 26 augustus verder met de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps.