Verstappen valt vroeg uit in door Hamilton gewonnen GP Hongarije

Na vijf ronden begaf de auto van Verstappen het met een motorprobleem. De coureur van Red Bull kende nog een goede start op de Hungaroring, waarbij hij van de zevende naar de vijfde plek steeg. Hij haalde Pierre Gasly en Carlos Sainz in de eerste bochten in.

Verstappen uitte vloekend over de boordradio zijn woede over de stilgevallen Renault-motor. "Dit is een fucking grap", riep hij onder meer. Zijn teambaas Christian Horner was ook boos en eiste uitleg van de Franse motorleverancier.

Hamilton won de race in Boedapest voor zijn rivaal in de WK-stand, Sebastian Vettel, en diens Ferrari-teamgenoot Kimi Räikkönen. Zij haalden vijf ronden voor het einde Mercedes-coureur Valtteri Bottas in, die een deel van zijn voorvleugel kapotreed op de achterkant van Vettels wagen.

Het is de vijfde zege voor Hamilton dit seizoen en na zijn zege in Duitsland van vorige week de tweede op rij.

Daardoor begint de viervoudig wereldkampioen met een geruststellende marge op Vettel aan de vier weken lange zomerpauze in de Formule 1. Na de onderbreking staan er nog negen races op het programma, te beginnen met de GP van België.

Hoopvol gestemd

Vooraf was Red Bull nog zo hoopvol gestemd over de GP van Hongarije. De bochtige Hungaroring was een van de circuits waar het team kans dacht te maken op de zege.

Maar in de kwalificatie gingen die plannen al overboord. Verstappen bleek in de regen niet de gewenste grip te hebben en reed slechts de zevende tijd. Daniel Ricciardo deed het zaterdag nog slechter en moest als twaalfde van start.

Bij die start botste Ricciardo met Marcus Ericsson, waardoor hij terugviel naar de zestiende plek. Charles Leclerc was de enige uitvaller in de eerste ronde. Ricciardo vond langzaam maar zeker de weg naar voren en reed na 27 rondes op de vijfde plek.

Hamilton greep vanaf poleposition onbedreigd de leiding, terwijl Vettel lange tijd werd opgehouden door Bottas. Toen Hamilton zijn pitstop maakte, stond hij de eerste plek korte tijd af aan Vettel. Nadat ook de Ferrari-coureur zijn bandenwissel liet uitvoeren, heroverde Hamilton de leiding.

Doordat de pitstop van Vettel niet helemaal vlekkeloos verliep, keerde hij ook achter Bottas terug op de baan. De Duitser werd vervolgens opnieuw opgehouden door de Fin, zodat hij Hamilton nooit in de problemen kon brengen.

Bottas

In de laatste rondes vergaloppeerde Bottas zich bij een verdedigende actie ten opzichte van Vettel. Kort daarna tikte hij ook Ricciardo van de baan, toen de Australiër hem probeerde in te halen. Enkele rondes later haalde Ricciardo de Fin alsnog in, waardoor hij als vierde eindigde.

Hamilton won de race met bijna twintig seconden voorsprong op Vettel en Räikkönen. Ook Gasly van Toro Rosso (zesde), Haas-coureur Kevin Magnussen (zevende), de jarige Fernando Alonso van McLaren (achtste), Sainz van Renault (negende) en Romain Grosjean van Haas (tiende) reden in de punten.