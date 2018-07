Polesitter Hamilton kon dankzij regen 'iets speciaals' laten zien in Hongarije

Hamilton was al het hele weekend ontevreden over zijn auto, maar die kwam door de regen op de Hungaroring tijdens de kwalificatie tot leven.

De Brit reed in zijn laatste ronde de snelste tijd van Kimi Räikkönen van de borden, waarna ook zijn teamgenoot Valtteri Bottas de coureur van Ferrari nog te snel af was. Beide Mercedessen starten daardoor zondag vanaf de voorste startrij.

"Ik wist dat ik in mijn laatste poging iets speciaals moest laten zien", zei Hamilton zaterdag tegen Britse media. "Mijn positie op de baan was uitstekend. Daar kon ik niet blijer mee zijn."

Hemelsluizen

De Ferrari's van Räikkönen en Sebastian Vettel werden geacht sneller te zijn, maar het krachtsverschil was door de regen tenietgedaan. "De hemelsluizen gingen open, dat maakte het lastig", wist de WK-leider.

"Het ene deel van de baan was nat, het andere droog. Het is lastig om in te schatten hoeveel grip je daardoor in bepaalde bochten hebt. Elke keer was het geven en nemen, het werd een achtbaan van emoties daardoor."

De viervoudig wereldkampioen durft nog niet zeker van de zege te zijn, ook al is inhalen lastig op het krappe circuit nabij Boedapest. "We gaan ons best doen en hopelijk slagen we erin om die rode wagens achter ons te houden."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.10 uur. Het is de laatste race voor de zomerstop. De eerstvolgende race wordt op 26 augustus in Spa-Francorchamps gehouden.