Balende Verstappen: 'Het loopt het hele jaar al niet lekker in de regen'

"Het liep gewoon niet", was Verstappen zaterdag direct na afloop duidelijk tegen Ziggo Sport. "We hadden geen grip en dan houdt het op in de regen."

De twintigjarige coureur van Red Bull Racing moest behalve de coureurs van Mercedes, onder wie polesitter Lewis Hamilton, en Ferrari ook Carlos Sainz (Renault) en Paul Gasly (Toro Rosso) voor zich dulden.

Waar de regen normaal in het voordeel is van Verstappen, wil het dit seizoen nog niet echt op een natte baan. "Het loopt het hele jaar al niet lekker, ook in Hockenheim was dat het geval."

Kogel

Wat Verstappen betreft mag het zondag bij de race droog blijven. "Vorig jaar liep de auto in natte omstandigheden echt als een kogel, maar dit jaar is dat anders. De auto werkt niet. Van mij hoeft het morgen niet te regenen."

Voor het raceweekend zei Verstappen al dat hij alleen zou kunnen als hij vanaf de eerste startrij zou vertrekken, aangezien het lastig is om in te halen op het krappe circuit nabij Boedapest.

Nu hij vanaf rij vier begint, is het podium wat hem betreft uit zicht. "Als we een goede start hebben, is vijfde het maximaal haalbare. Puur op snelheid moeten we Sainz en Gasly kunnen pakken."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.10 uur.