Verstappen stelt teleur met zevende tijd in kletsnatte kwalificatie Hongarije

Door de hevige regenval had Verstappen op papier een goede kans om voor het eerst in zijn loopbaan poleposition te veroveren, maar de Red Bull Racing-coureur kwam op de regenband in de derde en laatste sessie niet in de buurt van de tijd van Hamilton.

De viervoudig wereldkampioen van Mercedes reed in de laatste seconden van de kwalificatie naar een tijd van 1.35,658 en was daarmee een stuk sneller dan de twintigjarige Verstappen, die met 1.38,032 teleurstelde.

Ook Valtteri Bottas (1.35,918) moest zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot bij Mercedes. Ferrari-coureur Sebastian Vettel noteerde in de tweede en derde vrije training nog de snelste tijd, maar moest nu genoegen nemen met de vierde plek, net achter zijn teamgenoot Kimi Räikkönen.

Carlos Sainz van Renault overtuigde in de kwalificatie en mag zondag vanaf de vijfde plek starten. De top tien werd, naast Verstappen, gecompleteerd door Toro Rosso-coureurs Pierre Gasly (zesde) en Brendon Hartley (achtste) en Kevin Magnussen (negende) en Romain Grosjean (tiende) van Haas.

Ricciardo

Verstappens teamgenoot bij Red Bull Racing Daniel Ricciardo, de snelste coureur in de eerste vrije training, stelde flink teleur. De Australiër had moeite met het rijden in de regen en viel al in Q2 af, net als Fernando Alonso, Marcus Ericsson, Lance Stroll en Nico Hülkenberg.

Na Q1 zat de kwalificatie er al op voor Stoffel Vandoorne, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Sergio Perez en Sergey Sirotkin, de vijf langzaamste coureurs in de eerste sessie.

Verstappen eindigde nog nooit op het podium in Hongarije. In zijn debuutseizoen in de Formule 1 werd hij vierde in de auto van Toro Rosso en in dienst van Red Bull werd hij twee keer vijfde.

De race staat zondag om 15.10 uur op het programma.