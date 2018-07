Zoon (19) Michael Schumacher wint voor het eerst race in Formule 3

Bijzonder detail is dat Michael Schumacher in augustus 1991 op Spa-Francorchamps zijn Formule 1-debuut maakte en hij een jaar later op hetzelfde circuit zijn eerste race won.

Mick Schumacher besefte zaterdag dat hij op bijzondere grond gewonnen had. "Het is een geweldig gevoel om in Spa te winnen", zei de jonge Duitser, die zijn teamgenoten Robert Schwartzman uit Rusland en Marcus Armstrong uit Nieuw-Zeeland voorbleef.

Het is het tweede seizoen van Mick Schumacher in de Formule 3, de klasse waarin Max Verstappen in 2014 actief was. Na een jaar maakte de Nederlander op zeventienjarige leeftijd de overstap naar de Formule 1.

Hersenletsel

Vorig jaar reed Mick Schumacher voorafgaand aan de Formule 1-race nog een ronde op Spa-Francorchamps, als eerbetoon aan zijn vader.

Bij een ski-ongeluk in 2013 raakte de nu 49-jarige Schumacher zwaargewond. Hij werd lange tijd in een kunstmatige coma gehouden en zou ernstig hersenletsel hebben overgehouden aan zijn crash.

Verder is er weinig bekend over de huidige situatie van de Duitser, die in een Zwitsers kasteel verzorgd wordt.