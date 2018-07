Verstappen blijft in derde training in Hongarije achter bij concurrentie

De twintigjarige Verstappen kwam in zijn Red Bull Racing-auto en met ultrasoftbanden 'slechts' tot 1.16,946, maar reed samen met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo wel minder ronden dan de concurrentie.

Vrijdag kwam de Limburger nog iets beter voor de dag in Hongarije. In de eerste vrije training was hij goed voor de derde tijd (1.17,701) en in de tweede sessie hoefde hij met 1.16,908 alleen voorrang te verlenen aan Vettel.

Diezelfde Duitser noteerde zaterdag met 1.16,170 opnieuw de scherpste tijd. De coureur van Ferrari bleef Mercedes-rijder Valtteri Bottas (1.16,229) voor. Kimi Räikkönen (Ferrari) completeerde de top drie met 1.16,373 en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) klokte de vierde tijd (1.16,749).

Nummer vijf Ricciardo was met 1.16,803 iets sneller dan Verstappen. De Australiër ging slechts elf keer rond op de Hungaroring, het minst van iedereen. Zijn Nederlandse teamgenoot reed veertien ronden.

Tijdstraf

Verstappen eindigde nog nooit op het podium in Hongarije. In zijn debuutseizoen in de Formule 1 werd hij vierde in de auto van Toro Rosso en in dienst van Red Bull werd hij twee keer vijfde. Vorig jaar reed hij uitgerekend Ricciardo van de baan, waarvoor hij een tijdstraf kreeg.

Dit jaar hoopt Red Bull mee te kunnen strijden om de winst. Op het bochtige circuit is downforce belangrijker dan de topsnelheid en dat biedt mogelijkheden voor de Oostenrijkse renstal.

Later op zaterdag, om 15.00 uur, is de kwalificatie. Daarin probeert Verstappen een zo goed mogelijke startpositie af te dwingen voor de race die zondag om 15.10 uur begint.