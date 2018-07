Hülkenberg vreest dat kans op stoeltje bij topteam verkeken is

De dertigjarige Hülkenberg staat momenteel zevende in de WK-stand, als 'beste van de rest'. Hij is zijn ploeggenoot bij Renault, de talentvolle Carlos Sainz, geregeld de baas.

In het verleden werd vooral Ferrari vaak als een toekomstige bestemming voor de Duitser genoemd, maar van een concreet voorstel kwam het nooit. Ook Red Bull Racing en Mercedes hebben zich nooit hardgemaakt voor zijn komst.

"Ik ben er sceptisch over dat ik ooit nog een aanbieding krijg", zegt Hülkenberg vrijdag tegen Sky Sports. "Als ik realistisch ben, heb ik niet het idee dat de topteams trek in mij hebben. Zo liggen de feiten."

Renault

De Duitser, die dit weekend in Hongarije het 149e Grand Prix-weekend in zijn loopbaan beleeft, hoopt de stap naar de top dan ook te maken met zijn huidige team Renault. "Daar ligt momenteel mijn grootste interesse."

De Franse renstal strijdt met Haas F1 om de vierde plek bij de constructeurs. "Maar een vierde plek is voor ons geen overwinning", stelt Hülkenberg, die in 2010 zijn debuut in de Formule 1 maakte bij Williams. Hij reed daarna voor Force India en komt sinds 2017 voor Renault uit.

"We proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Op dit moment is het goed als we het beste team van het middenveld zijn, maar uiteindelijk willen we competitiever zijn en dichter bij de grote jongens komen."

De Grand Prix van Hongarije wordt zondag om 15.10 uur verreden. De kwalificatie op de Hungaroring is zaterdag om 15.00 uur.