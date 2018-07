Verstappen betwijfelt of Red Bull snel genoeg is voor pole in Hongarije

"Het was een positief begin van het weekend, al verliezen we helaas nog steeds vrij veel tijd op het rechte stuk", zegt de twintigjarige Verstappen vrijdag op zijn eigen website.

"Het ging vooral goed in de tweede sector, waar de meeste bochten zijn. We kunnen onze auto nog verbeteren, maar of dat genoeg zal zijn voor poleposition, weet ik niet."

Verstappen klokte in de eerste training de derde tijd en hoefde later op de middag alleen Ferrari-coureur Sebastian Vettel voor zich te dulden. De Limburger moest 0,07 seconde toegeven op de Duitser (1.16,908 om 1.16,834).

Ook Daniel Ricciardo toonde aan dat Red Bull goed uit de voeten kan op de Hungaroring. De Australiër klokte in de eerste training de snelste tijd en completeerde in de tweede training de top drie achter Vettel en Verstappen.

Competitief

Verstappen denkt dat de topteams zaterdag aan elkaar gewaagd zijn. "Ferrari ziet er snel uit en in de lange runs was Mercedes ook competitief. Het zal dus dicht bij elkaar zitten. Het hangt natuurlijk allemaal af van de kwalificatie, want inhalen is hier ontzettend moeilijk."

De Nederlander is desondanks wel te spreken over het circuit in Hongarije. "Om hier een goede rondetijd te kunnen rijden, heb je een goede balans in je auto nodig. Het is hard werken, want er zijn veel bochten, die elkaar snel opvolgen. Dat is genieten."

Zaterdag om 12.00 uur is de derde training in Hongarije, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race begint zondag om 15.10 uur.