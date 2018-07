Bottas hoopt dat hij niet in dienst van Hamilton hoeft te rijden bij Mercedes

In de WK-stand geeft hij als nummer vier 66 punten toe op leider Hamilton en zondag kreeg hij bij een onderling duel tijdens de Duitse Grand Prix van het team te horen dat hij moest inhouden, maar dat zegt volgens Bottas niets.

"Voor zover ik weet, mogen we nog steeds vrijuit racen. Natuurlijk hangt het altijd van de situatie af, maar er is momenteel geen plan voor een ondersteunende rol van mijn kant. Hopelijk blijft dat de rest van het jaar zo", zegt Bottas in de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije.

De 28-jarige coureur, die sinds 2017 voor Mercedes rijdt maar nog niet heel veel indruk maakte bij het Duitse team, maakt zich er niet druk over dat hij op de Hockenheimring door de teamleiding werd teruggefloten bij zijn poging Hamilton te passeren.

"Ik weet zeker dat ze hetzelfde hadden gedaan als ík aan de leiding had gereden. Het is niet zo dat ik een andere rol heb dan Lewis. We proberen allebei zo veel mogelijk punten te pakken en races te winnen, en krijgen daar evenveel ruimte voor."

Triple Header

Volgens Bottas was het logisch dat Mercedes in Duitsland niet al te veel risico nam. Het team had namelijk net teleurstellende Grands Prix in Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië achter de rug. In Frankrijk won Hamilton nog wel, maar op de Red Bull Ring vielen beide coureurs uit en op Silverstone won concurrent Ferrari.

"In die drie moeizame races verloren we zo veel punten, dat ik in Duitsland een soort van teamorder kreeg. We reden een paar keer zij aan zij en het team wilde de punten koste wat kost binnenhalen."

Op het bochtige circuit in Hongarije staat Mercedes waarschijnlijk voor een zware opgave, want het team van Bottas en Hamilton wist er sinds 2013 slechts één keer te winnen.

De Grand Prix van Hongarije wordt zondag om 15.10 uur verreden. Een dag eerder is om 15.00 uur de kwalificatie. Na de race op de Hungaroring volgt een zomerstop van een maand.