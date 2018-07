Hamilton ziet Red Bull en Ferrari als favorieten bij Grand Prix Hongarije

De Brit wist zich vorige week uit verloren positie naar de winst in de Grand Prix van Duitsland te knokken. Hamilton moest vanaf de veertiende positie naar voren komen en profiteerde vervolgens van een crash van zijn rivaal Sebastian Vettel.

Op de Hungaroring verwacht de WK-leider wederom een zware strijd. Mercedes wist sinds 2013 slechts één keer te winnen op het bochtige circuit.

"Het gaat net zo'n zware race worden als elk ander jaar", zei de viervoudig wereldkampioen donderdag tegen Sky Sports. "Onze auto houdt er meer van om hard door te rijden."

Red Bull

Het feit dat het circuit in Boedapest minder lange rechte stukken heeft, spreekt volgens Hamilton in het nadeel van de Mercedes. "Daardoor zit Red Bull er dichterbij en de Ferrari's waren hier vorig jaar al de snelste. Dat zal dit weekend niet anders zijn."

Toch hoopt Hamilton dat Mercedes een stap vooruit heeft gezet. "We gaan ons best doen, maar het blijft vooral hopen dat de baan ons dit jaar beter ligt. Het is een van de lastigste banen om in te halen omdat het hier zo smal is."

Met het oog op het WK wil de Brit echter geen steken laten vallen. "Ik kom hier met de gedachte om op de eerste startrij te beginnen. Dat is mijn doel."

De Grand Prix van Hongarije wordt zondag om 15.10 uur verreden. Een dag eerder is om 15.00 uur de kwalificatie.