Verstappen ziet kansen op winst bij goede kwalificatie in Hongarije

Volgens de twintigjarige Nederlander is de race op de Hungaroring er een waar de auto van Red Bull goed tot zijn recht komt. "Monaco was onze grootste kans op de overwinning. Daarna Singapore en Hongarije", zei Verstappen donderdag in aanloop naar de Grand Prix tegen de NOS.

De kwalificatie op zaterdag wordt cruciaal. "Om hier te winnen, moet je eigenlijk op de eerste rij staan", aldus Verstappen. Doorgaans komt de Renault-motor van Red Bull op zaterdag echter niet in de buurt van Ferrari en Mercedes. "Mercedes en Ferrari hebben een stap gemaakt, dus poleposition wordt lastig."

Puur vermogen is tijdens de race op de Hungaroring echter minder van belang. Het circuit staat bekend om zijn lange doordraaiers, waarin het chassis een grotere rol speelt. En juist dat is de kracht van Red Bull.

Daarom ziet Verstappen, dit jaar in Oostenrijk goed voor de zege, kansen op zijn tweede overwinning van het seizoen. "We zijn beter dan Mercedes en Ferrari, maar de motor nekt ons. Dat gaat dit jaar waarschijnlijk niet meer veranderen. Maar ik denk dat we hier kunnen winnen."

Ricciardo

De Limburger bewaart slechte herinneringen aan de race van vorig seizoen. Hij kwam toen al in de eerste ronde in aanraking met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër viel daardoor uit en Verstappen kreeg een tijdstraf, waardoor hij niet verder kwam dan de vijfde plaats.

Verstappen nam na dat incident direct de schuld op zich, waardoor zijn relatie met Ricciardo nog altijd goed is. Maar hij heeft er wel van geleerd. "Het is belangrijk dat we elkaar hier niet weer in de wielen rijden. Dat weten we allebei. We zijn vrienden buiten het circuit en hebben veel respect voor elkaar op het circuit."

De Grand Prix van Hongarije wordt zondag om 15.10 uur verreden. Een dag eerder is om 15.00 uur de kwalificatie. Op vrijdag zijn de eerste en de tweede vrije training.