F1-baas Carey noemt overlijden Ferrari-topman Marchionne groot verlies

"Hij was een leider en een vriend", zegt Carey op de website van de Formule 1. "We zijn diepbedroefd door zijn overlijden."

Fiat Chrysler-topman Marchionne werd in september 2014 benoemd tot directeur van Ferrari. Ondanks zijn vele andere functies was hij op de achtergrond nauw betrokken bij het legendarische Formule 1-team.

Onder zijn leiding ging Ferrari de strijd aan met het dominante Mercedes. Dit seizoen wist het Italiaanse team vier van de elf races te winnen en strijdt het bij de constructeurs en met coureur Sebastian Vettel mee om de wereldtitel.

"Hij was een leider met veel passie, energie en inzicht die iedereen om hem heen inspireerde", omschrijft Carey Marchionne. "Zijn bijdrage aan de Formule 1 was onmetelijk groot."

"Bovendien was hij een echte vriend van ons allen en zal hij enorm gemist worden. In deze moeilijke tijden brengen we onze condoleances over aan familie, vrienden en collega's."

Invloed

Twee maanden na zijn aanstelling benoemde Marchionne zijn landgenoot Maurizio Arrivabene tot teambaas van Ferrari. Ook had hij invloed op de keuze voor coureurs.

Zo was hij een groot voorstander van het talent Charles Leclerc. De 20-jarige Monegask is dit seizoen uitgeleend aan Sauber, waar hij bezig is aan een sterk debuutjaar. Er gaan geruchten dat Leclerc komend seizoen het stoeltje van de 38-jarige Kimi Räikkönen bij Ferrari overneemt.

Marchionne zette zelf de samenwerking tussen Ferrari en Sauber op en zorgde ervoor dat Alfa Romeo terug kon keren in de sport als partner van het Zwitserse Formule 1-team.

Maar zijn invloed reikte verder dan het team van Ferrari. Op bijeenkomsten van de 'Strategy Group' van de Formule 1 was Marchionne nadrukkelijk aanwezig en hij liet zich gelden in gesprekken over de toekomst van de sport, zoals over het nieuwe motorreglement dat in 2021 wordt ingevoerd.

Marchionne in 2015 met voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone

Pensioen

Marchionne zou later dit jaar met pensioen gaan als topman van Fiat, maar werd afgelopen weekend al opgevolgd door Jeep-topman Mike Manley. Vorige week traden er ernstige compliacties op bij een schouderoperatie in een ziekenhuis in Zürich waarbij een kwaadaardige tumor verwijderd moest worden.

Machionne werd tijdens de risicovolle ingreep getroffen door een cerebrale embolie, waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen geblokkeerd raakte. In de dagen na de operatie lag hij in coma en was al duidelijk dat hij niet meer zou herstellen.