Alles over GP Hongarije: 'Tegenvaller als Verstappen podium niet haalt'

"Het zou een teleurstelling zijn als Verstappen nu het podium niet haalt, absoluut", zegt Coronel. "Dit circuit heeft dezelfde karakteristieken als Monaco, en daar was Red Bull echt oppermachtig."

Zelfs een haperende motor kon niet verhinderen dat Daniel Ricciardo de race op het krappe stratencircuit in het prinsdom won. Verstappen moest achteraan starten na een crash in de training en werd uiteindelijk negende.

"Net als Monaco is de Hungaroring vooral op downforce gebaseerd en speelt topsnelheid nauwelijks een rol", vertelt de 46-jarige World Touring Car-coureur. "Het zijn allemaal medium- en lowspeedbochten."

Coronel verwacht dat de concurrentie voor Verstappen en Red Bull vooral van Ferrari zal komen. "Sinds Monaco is dat team duidelijk sneller geworden, terwijl Red Bull niet heel veel progressie heeft geboekt. Maar in Monaco was Red Bull zo sterk, dat ze nu ook om het podium moeten gaan strijden."

Starttijden GP Hongarije Eerste vrije training: vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Remfout

Bij zijn eerste optreden op de Hungaroring reed Verstappen in zijn Toro Rosso naar de vierde plek. De toen nog zeventienjarige coureur zette daarmee de beste prestatie uit zijn carrière op dat moment neer.

Sinds zijn overstap naar Red Bull is de baan in Hongarije hem minder goed gezind. Zowel in 2016 als 2017 werd hij er vijfde. Aan de race van vorig jaar zal hij liever niet herinnerd worden. Kort na de start maakte de Limburger een remfout, waardoor hij op zijn teamgenoot Daniel Ricciardo botste.

Voor de Australiër betekende dat incident het einde van zijn race, Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden en moest na afloop zijn excuses aanbieden aan zijn collega.

Ook komend weekend zou het wel eens een strijd tussen de Red Bulls kunnen worden, zo voorspelt Coronel. "Max geeft geen cadeaus, dat doet hij nooit. Je teamgenoot is gewoon je grootste concurrent, dat beseft hij heel goed."

Overzicht van de Hungaroring

Asfalt

Coronel reed vorig jaar nog op de Hungaroring, waar de nieuwe asfaltlaag hem opviel. "Het ligt er nu anderhalf of twee jaar en het wordt steeds gladder. Je hebt er maar weinig grip."

"Bocht 3 is het mooiste deel van de baan", zegt de ervaren coureur. "Hij loopt vloeiend omhoog, waardoor je hem supersnel in kunt sturen. En de bochten 8, 9, 10 en 11 vormen een mooie serie. Het is daar links, rechts, links, rechts, en je bouwt steeds meer op qua snelheid."

De kwalificatie op zaterdag zal belangrijk zijn in Hongarije, want op het smalle circuit is inhalen erg lastig. Verstappen kan de jongste coureur ooit op poleposition worden.

Ruim twee maanden voor zijn 21e verjaardag kan hij het record van Sebastian Vettel uit de boeken rijden. De Duitser was bij de GP van Italië in 2008 21 jaar en 72 dagen oud toen hij de jongste polesitter ooit werd.

Laatste tien winnaars GP Hongarije 2017: Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2016: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2015: Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2014: Daniel Ricciardo (Australië/Red Bull Racing)

2013: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2012: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

2011: Jenson Button (Groot-Brittannië/McLaren)

2010: Mark Webber (Australië/Red Bull Racing)

2009: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

2008: Heikki Kovalainen (Finland/McLaren)

Weersvoorspelling

Met dertig graden wordt het behoorlijk warm in Boedapest, maar zowel op zaterdag als zondag is er kans op neerslag. De coureurs moeten daarom net als afgelopen weekend in Duitsland rekening houden met wisselende omstandigheden.