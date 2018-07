Formule 1-officials inspecteren circuit Assen binnen enkele weken

Lee van Dam, voorzitter van de Dutch GP Foundation die de Formule 1 terug naar Nederland wil halen, was afgelopen weekend bij de Grand Prix van Duitsland om te overleggen met de directe van Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1.

"Het was een goede meeting, alles was erg positief", zegt Van Dam woensdag tegen Motorsport.com. "Binnen twee à drie weken komt het FOM naar Assen om het circuit te bekijken."

Eind januari bracht Charlie Whiting, hoofd van autosportfederatie FIA, al een bezoek aan het TT Circuit. Hij gaf het circuit een positieve beoordeling voor een mogelijke Formule 1-race.

"Na het bezoek van Whiting namens de FIA is het nu de beurt aan het FOM om te oordelen of Assen een geschikte plek voor de Formule 1 kan zijn", zegt Van Dam. "Ze sturen enkele technische mensen die het hele plaatje gaan bekijken: de baan en alle faciliteiten."

Goed teken

Dat het FOM nu naar Assen komt, is volgens Van Dam "een goed teken". "We hebben geen enkele zekerheid, maar als ze er helemaal niets in zouden zien, dan zouden ze niet naar Assen komen", zegt hij.

"Ze hadden ook kunnen zeggen: we zien het niet gebeuren in Nederland en niet in Assen. Maar dat is niet het geval. Nu hopen we dat we in staat zijn om de volgende stap te zetten. Hopelijk gaat het lukken, we hebben er een goed gevoel over."

Na het bezoek van Whiting in januari schatte Arjen Bos, voorzitter van het TT Circuit, de kans op een toekomstige Formule 1-race in Drenthe op "fiftyfifty". De kosten om het circuit geschikt te maken voor Formule 1 schatte hij op 2 miljoen euro.

Het is de bedoeling van de Dutch Grand Prix Foundation dat de GP van Nederland in 2020 of 2021 terugkeert op de kalender. In 1985 werd op het circuit van Zandvoort de laatste Formule 1-race in Nederland verreden. De Oostenrijker Niki Lauda won de race destijds.