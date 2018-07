Grand Prix van Miami met ten minste een jaar uitgesteld

Volgens Sean Bratches, de commerciële baas van de Formule 1, is er hard gewerkt om de overeenkomst voor volgend jaar af te ronden, maar hebben de betrokken partijen meer tijd nodig. De Grand Prix wordt daardoor op zijn vroegst in 2020 gehouden.

In mei meldde de organisatie van de Formule 1 dat er een principeakkord was gesloten om de stratenrace per volgend jaar aan de kalender toe te voegen. Er werd toen wel gesteld dat een commissie in Miami akkoord moest gaan met het plan.

Volgens Bratches heeft dat proces nu te lang geduurd, waardoor uitstellen de enige optie is. "We hebben in samenspraak met de autoriteiten besloten om de deal later in de zomer te beklinken, met als doel de race in 2020 te houden."

Iconische stad

Volgens de commerciëel directeur blijft Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, vastbesloten om de race aan de kalender toe te voegen.

"We willen er graag nog een extra race bij in de Verenigde Staten en in Miami in het bijzonder. We brengen onze fantastische sport naar deze iconische stad en kijken er naar uit de fans een fraai schouwspel te bieden."

Mocht de Grand Prix van Miami er komen, dan wordt het de tweede Formule 1-race in de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas in Austin maakt al langer deel uit van de kalender.