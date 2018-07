Verstappen stelt dat crash van Vettel iedereen had kunnen overkomen

"Het was erg lastig door de regen, vooral op dat deel van het circuit waar Vettel crashte", zegt Verstappen tegen Autosport. "Als je wiel ook maar een klein beetje blokkeerde, lag je meteen naast de baan."

"Het waren lastige omstandigheden, dit had iedereen kunnen overkomen", aldus de coureur van Red Bull Racing, die mede door het uitvallen van Vettel op de Hockenheimring als vierde eindigde.

Vettel ging met negen seconden voorsprong aan de leiding, toen hij met nog vijftien rondes te gaan van de baan schoof. Daardoor verloor hij de leiding in de WK-stand aan Lewis Hamilton, die de race won.

Regen

Er werd zondag regen voorspeld, maar pas op het einde van de race vielen er wat druppels. De neerslag was echter niet hard genoeg voor intermediatebanden, maar op de slicks hadden veel coureurs het ook lastig.

"Je probeert overal voldoende grip te vinden, want je wil niet te veel risico nemen", kijkt Verstappen terug. "Anders lig je er meteen af. Het is erg lastig om met die omstandigheden om te gaan."

Pitstops

Verstappen was een van de vier coureurs die naar intermediates wisselde toen het licht begon te regenen, maar die keuze pakte verkeerd uit. Hij moest al snel weer terug voor een setje ultrasoft banden en maakte zo twee onnodige pitstops.

"Het viel helaas niet onze kant op", zei de Limburger over de gok van het team. "Normaal gesproken bidden we altijd voor regen, maar deze keer heeft het me niet geholpen."

Toch snapte hij de keuze om naar intermediates te wisselen. "Bij de bochten acht en tien regende het flink. Als het had doorgezet, was de race anders gelopen. Maar helaas was dat niet het geval."

De mislukte gok van Red Bull had geen grote negatieve gevolgen voor Verstappen, want zonder de onnodige dubbele pitstop was hij vermoedelijk ook vierde geworden.

Zondag krijgt Verstappen een herkansing. Op de Hungaroring in Boedapest wordt de laatste Grand Prix voor de zomerpauze verreden.