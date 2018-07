Horner staat achter keuze voor bandenwissel Verstappen in GP Duitsland

Zo'n 22 ronden voor het einde begon het licht te regenen op de Hockenheimring en dus dacht Red Bull de concurrentie slimmer af te zijn met die bandenwissel. De regen zette echter niet door en dus moest Verstappen terug op een gebruikt setje softs, wat hem veel tijd kostte.

"De gok was het proberen waard, want er was geen sprake van dreiging achter Max. Helaas sorteerde onze keuze niet het gewenste effect", zei Horner, die ook Fernando Alonso, Pierre Gasly en Charles Leclerc de pits in zag gaan voor andere banden.

"We wisten al snel dat de bandentactiek cruciaal zou worden voor de race-uitslag. Het was helaas lastig te voorspellen wanneer de regen zou vallen."

Door de verkeerde tactiek van Red Bull belandde Verstappen na zijn noodgedwongen pitstop op de vijfde plek. De twintigjarige Limburger profiteerde nog wel van een crash van Sebastian Vettel (Ferrari) en kwam daardoor als vierde binnen.

Ricciardo

Voor Daniel Ricciardo verliep de race in Duitsland een stuk minder voorspoedig. De Australiër, die de race als negentiende begon vanwege het wisselen van motoronderdelen, viel na 29 ronden uit door een technisch probleem.

"Daniel was op dat moment juist bezig met een mooie inhaalrace", constateerde een balende Horner. "In combinatie met de gridpenalty kunnen we stellen dat het een teleurstellende Grand Prix voor hem was."

Op zondag 29 juli staat in Hongarije de laatste Grand Prix voor de zomerstop op het programma. Verstappen bezet momenteel de zesde plek in de WK-stand en heeft slechts één punt minder dan zijn teamgenoot Ricciardo (vijfde).