Hamilton behoudt zege na reprimande voor manoeuvre bij ingang pitstraat

Als Hamilton een tijdstraf had gekregen, dan was de zege naar zijn teamgenoot Valtteri Bottas gegaan. De Fin eindigde op 4,5 seconden achter Mercedes-kopman Hamilton.

Bij drie reprimandes in een seizoen krijgt een coureur bij de eerstvolgende Grand Prix een gridstraf. Hamilton moest zich na de race melden bij de wedstrijdleiding, om uitleg te geven over zijn actie. Ruim twee uur later maakten de stewards hun beslissing bekend.

In de slotfase van de race leek Hamilton de pitstraat in te sturen. Op het laatste moment kreeg hij over de boordradio te horen dat hij toch op het circuit kon blijven. Hamilton reed daarop een stuk over het gras om terug te keren op de baan.

De wedstrijdleiding meldt in een verklaring dat de milde straf verklaard wordt doordat Hamilton en Mercedes meteen toegaven dat er in de verwarring een fout was gemaakt, doordat het incident plaatsvond terwijl de safetycar op de baan was én doordat geen enkele coureur in gevaar kwam door de actie van Hamilton.

Mooiste

De 33-jarige Hamilton schaarde de zege op de Hockenheimring bij de mooiste van zijn carrière. Door een technisch mankement in de kwalificatie moest hij als veertiende van start gaan.

"Ik heb nog nooit eerder zo'n race gehad", zei Hamilton. "Na al die jaren in de Formule 1 weet je nooit wanneer je de beste race uit je carrière gaat overtreffen. De race van vandaag behoort in ieder geval tot mijn beste."

Hamilton profiteerde in de slotfase van de race van het uitvallen van leider Sebastian Vettel. De Duitser schoof op het gladde circuit van de baan. Achter Hamilton werd zijn teamgenoot Valtteri Bottas tweede, voor Kimi Räikkönen van Ferrari en Max Verstappen van Red Bull Racing.

Het is de 66e zege voor de coureur van Mercedes, die eerder deze week zijn contract met twee jaar verlengde. Alleen de legendarische Michael Schumacher staat met 91 zeges boven hem op de eeuwige ranglijst.

Liefde

"Liefde overwint alles", zei Hamilton kort nadat hij over de finish kwam over de boordradio. Daarmee leek hij te doelen op negatieve reacties die hij via sociale media kreeg nadat zijn kwalificatie mislukt was.

Hamilton reageerde zaterdag met een geïrriteerde boodschap op zijn 'haters'. "Ik heb te doen met iedereen die hier om kan lachen. Ik ben benieuwd wat jullie al hebbben meegemaakt om zo veel haat bij je te dragen. God zegene jullie", schreef de viervoudig wereldkampioen.

Kort na de finish begon het te stortregenen boven Hockenheim. "De regen wast alle negatieve energie weg. Het is een glorieuze dag", vond Hamilton. "Het had niet betere kunnen gaan."

Heb je naar aanleiding van deze Grand Prix een vraag voor onze Formule 1-experts? Stel deze via redactie@nu.nl of laat een reactie achter onder dit bericht. We proberen de beste vragen te beantwoorden in onze podcast De boordradio die maandag op NU.nl wordt gepubliceerd.