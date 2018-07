Vettel erkent dat crash in leidende positie eigen schuld is

"Ik had alles in eigen hand. Maar ik maakte een klein foutje en dat leverde een grote teleurstelling op", zei de Ferrari-coureur na de race.

Met nog twaalf ronden te gaan, schoof Vettel - die onbedreigd aan de leiding ging - van de baan, waarna zijn bolide tegen de boarding tot stilstand kwam. Het was net voor de tweede keer licht gaan regenen op de Hockenheimring.

Vettel sloeg kwaad op zijn stuur en schopte van frustratie in het grind. "Het was gewoon een van die momenten die gebeuren in een seizoen", zei de coureur toen hij weer wat gekalmeerd was.

"Het was mijn fout en ik bied mijn excuses aan bij het team. Ze hebben alles goed gedaan dit weekend."

De 31-jarige coureur blijft na zes races op de Hockenheimring zonder zege. Vettels geboortedorp Heppenheim ligt op slechts veertig kilometer van het circuit. In 2013 won hij de Duitse Grand Prix die toen op de Nürburgring werd verreden.

Extra zuur voor Vettel was dat zijn concurrent Lewis Hamilton de race wist te winnen. Omdat de Brit na een mislukte kwalificatie vanaf de veertiende plek moest starten, hoopte Vettel zijn leiding in de WK-stand te kunnen vergroten.

In plaats daarvan nam Hamilton de leiding weer over. De coureur van Mercedes staat met nog tien races te gaan zeventien punten voor.

