Verstappen noemt vierde plek maximaal haalbare ondanks onnodige pitstop

"De vierde plek was het best mogelijke resultaat", zei Verstappen na de door Lewis Hamilton gewonnen race tegen Ziggo Sport. "Als het droog was gebleven, hadden we misschien om het podium kunnen vechten."

Met nog 22 rondes te gaan, reed Verstappen op de vijfde plek, toen er regendruppels vielen in de hoek van het circuit. De twintigjarige Limburger besloot als enige van de coureurs in de voorhoede van het veld een set intermediates te nemen en dat had niet het gewenste effect.

"In de tweede sector regende het best hard. Ik hoopte dat er meer neerslag zou komen, daarom maakten we een bandenwissel. Helaas werkte het niet."

Crash Vettel

De regen zette niet door en Verstappen verloor veel tijd. Hij had zelfs moeite om zijn bolide op de baan te houden. Daarop maakte Verstappen nóg een pitstop. Op een gebruikt setje ultrasofts kwam hij op bijna een minuut achterstand van de top vier terug op de baan.

Even later begon het toch weer te regenen en crashte leider Sebastian Vettel. Er kwam een safetycar de baan op, waarna Verstappen geen bedreiging was voor de top drie.

"Het was chaos", zei Verstappen. "Vooraf hoopten we nog dat het zou gaan regenen, maar dat werkte nu helaas tegen ons."

WK-stand

In de WK-stand deed Verstappen met zijn vierde plek redelijke zaken. Hij is nog altijd zesde, maar nadert teamgenoot Daniel Ricciardo tot op één punt (105 om 106). De Australiër viel op de Hockenheimring uit met een technisch probleem.

Vettel (171) verloor door zijn crash zijn leidende positie aan Hamilton (188). Kimi Räikkönen (131) staat derde en Valtteri Bottas (122) is de nummer vier.

Heb je naar aanleiding van deze Grand Prix een vraag voor onze Formule 1-experts? Stel deze via redactie@nu.nl of laat een reactie achter onder dit bericht. We proberen de beste vragen te beantwoorden in onze podcast De boordradio die maandag op NU.nl wordt gepubliceerd.