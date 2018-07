Verstappen vierde in natte Grand Prix Duitsland, Hamilton wint

De coureur van Mercedes moest beginnen van de veertiende plek en profiteerde optimaal van een crash van Vettel. De Ferrari-coureur schoof in de slotfase van zijn thuis-GP van de baan door een eigen fout en gaf een zeker lijkende zege weg.

Hamilton nam dankzij zijn zege ook de leiding in de WK-stand over van zijn Duitse rivaal. Het verschil tussen de twee is zeventien punten. Verstappen blijft zesde, maar nadert teamgenoot Daniel Ricciardo tot op één punt. De Australiër viel op de Hockenheimring uit met een technisch probleem.

Op het moment dat het begon te regenen, nam Red Bull Racing de gok om Verstappen op intermediates-banden te laten rijden, maar dat pakte verkeerd uit waardoor de Limburger veel tijd verloor. Hij eindigde net naast het podium achter het Mercedes-duo Hamilton en Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen van Ferrari.

Start

Verstappen startte vanaf de vierde plek en kon in de eerste bochten de strijd aangaan met Räikkönen. Hij reed zelfs even naast de Fin van Ferrari, maar slaagde er niet in om hem te passeren.

Hamilton (technisch probleem in kwalificatie) moest van de veertiende plek beginnen en Ricciardo (gridstraf wegens wisselen motoronderdelen) begon als negentiende. Beide coureurs deden dat op hardere banden dan de top tien van het veld, die op ultrasofts startte.

Hamilton (soft) en Ricciardo (medium) vonden langzaam maar zeker de weg naar voren. Na circa twintig rondes reden ze op de vijfde en zesde plek. Verstappen maakte als laatste van de top vier een pitstop en reed daardoor korte tijd aan de leiding. Tegelijkertijd werd Ricciardo door een technisch probleem de eerste uitvaller van de dag.

Het team van Ferrari offerde Räikkönen op om de kansen van Vettel te verhogen. Eerst werd hij eerder naar binnengehaald voor een pitstop, zodat hij vlak voor de oprukkende Hamilton terug op de baan kwam. Nadat Vettel ook zijn bandenwissel had laten uitvoeren, kreeg Räikkönen via de boordradio de opdracht om de Duitser voorbij te laten gaan.

Druppels

Met nog 22 rondes te gaan, vielen er druppels in de hairpin in de hoek van het circuit. Dat was voor Fernando Alonso, Pierre Gasly, Charles Leclerc en Verstappen het sein om te wisselen naar intermediates of in het geval van Leclerc zelfs regenbanden.

De regen zette echter niet door, waardoor het kwartet opnieuw naar binnen ging voor een bandenwissel. Verstappen moest terug naar een gebruikt setje ultrasofts en belandde met zo'n vijftig seconden achterstand op Hamilton op de vijfde plek.

Kort daarna, met nog vijftien rondes te gaan, begon het toch weer te regenen. Leider Vettel verloor de controle over zijn Ferrari en schoof van de baan tegen de boarding.

Er kwam een safetycar het circuit op en Hamilton greep de leiding, op korte afstand gevolgd door teamgenoot Bottas, Räikkönen en Verstappen. Nadat de safetycar verdween, probeerde Bottas tevergeefs de leiding over te nemen van Hamilton.

Via de boordradio kreeg Bottas even later te horen dat hij zijn positie moest behouden en Hamilton dus niet mocht aanvallen. Daardoor veranderde de top vier niet meer in het slot van de race.

Nico Hülkenberg reed voor eigen publiek naar de vijfde plaats. Ook Romain Grosjean (zesde), Sergio Pérez (zevende), Esteban Ocon (achtste), Marcus Ericsson (negende) en Brendon Hartley (tiende) pakten punten.

Heb je naar aanleiding van deze Grand Prix een vraag voor onze Formule 1-experts? Stel deze via redactie@nu.nl of laat een reactie achter onder dit bericht. We proberen de beste vragen te beantwoorden in onze podcast De boordradio die maandag op NU.nl wordt gepubliceerd.