Hamilton denkt dat podium onmogelijk is na uitvalbeurt in kwalificatie

"Ik denk niet dat het mogelijk is omdat het een van de lastigste circuits is om in te halen", zei Hamilton zaterdag na afloop van de kwalificatie over zijn podiumkansen. "Ik weet zeker dat ik wel wat coureurs zal inhalen, maar ik weet niet hoe ver ik precies kan komen."

De viervoudig wereldkampioen kwam op de Hockenheimring nog wel tot een tijd in het eerste deel van de kwalificatie, maar kon door problemen met zijn versnellingsbak niet meer van start in de tweede sessie.

"Ik begreep niet wat er gebeurde", aldus Hamilton, die donderdag zijn contract bij Mercedes tot eind 2020 verlengde. "Ik wilde mijn auto terug op het circuit brengen, maar ze vertelden me te stoppen. Toen ik wat lekkende olie zag, besefte ik dat het voorbij was."

Hij reed in de slotfase van Q1 hard over een kerbstone, maar sluit uit dat zijn uitvalbeurt daardoor veroorzaakt werd. "Ik ben in elke ronde op dezelfde manier over die kerb gereden. Volgens mij brak mijn stuurbekrachtiging voor de kerb, dus ik denk dat dat de oorzaak is."

Kerb

In een verklaring maakte Mercedes bekend dat die actie van Hamilton niet de oorzaak was van het uitvallen. "Hamilton had een hydraulisch probleem bij de eerste bocht. Hierdoor sprong zijn auto over de kerb", schrijft de Duitse renstal op Twitter.

Doordat Hamilton zondag vanaf de veertiende plek start, is de kans groot dat Sebastian Vettel verder uitloopt in het kampioenschap. De Ferrari-coureur gaat daarin met 171 punten aan de leiding en heeft 12 punten voorsprong op de Brit.

Vettel vertrekt bovendien van poleposition, vóór Mercedes-coureur Valtteri Bottas en zijn teamgenoot Kimi Räikkönen. Max Verstappen start vanaf de vierde positie.

De Grand Prix van Duitsland begint zondag om 15.10 uur.