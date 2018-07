Verstappen baalt dat gat met topteams in kwalificatie nog steeds groot is

Het verschil met Ferrari-rijder Sebastian Vettel (die poleposition pakte), Valtteri Bottas van Mercedes en Vettels teamgenoot Kimi Räikkönen was vrij groot.

"Ik heb geprobeerd er het beste van te maken. Meer dan de vierde tijd zat er niet in", zei een ietwat gefrustreerde Verstappen na de kwalificatie voor de camera van Ziggo Sport.

"In de kwalificatiemodus komen we in sector 2 enorm tekort. Ik weet niet hoe het morgen verloopt en het is afwachten hoe lang we op ultrasofts door kunnen gaan. We zien het wel. Hopelijk zitten we dichterbij."

Ferrari en Mercedes beschikken tijdens het laatste deel van de kwalificatie over een speciale motorstand. Voor de Grand Prix van Oostenrijk van begin deze maand introduceerde ook Red Bull de zogeheten 'party mode', maar dat levert niet de snelheid op waarop werd gehoopt.

Ultrasofts

De twintigjarige Verstappen zette op de Hockenheimring in Q2 zijn snelste tijd neer nadat hij gewisseld had naar ultrasofts en begint de race zondag dus - net als zijn concurrenten - op hetzelfde type band. Volgens Verstappen was dat de beste keuze.

"Ik had wat problemen met de balans in Q1 en Q2 op de softbanden. Het was te riskant om daarna niet op ultrasofts te rijden", verklaarde de Limburger.

De Duitse Grand Prix begint zondag om 15.10 uur. Hockenheim was twee jaar geleden voor het laatst het decor voor een Formule 1-race. Destijds werd Verstappen derde achter Lewis Hamilton en teamgenoot Daniel Ricciardo. Die twee beginnen zondag achteraan.