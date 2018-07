Verstappen klokt vierde tijd in kwalificatie Duitse GP, Vettel pakt pole

Verstappen kwam in de derde en laatste sessie op ultrasofts tot een tijd van 1.11,822, waarmee de Red Bull Racing-rijder ruim toegaf op de snelle Vettel (1.11,212), Mercedes-coureur Valtteri Bottas (1.11,416) en Vettels teamgenoot Kimi Räikkönen (1.11,547).

De top tien werd gecompleteerd door Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Charles Leclerc en Sergio Perez.

Hamilton start zondag in de achterhoede. De wereldkampioen van Mercedes zette op de Hockenheimring nog wel een tijd neer in Q1, maar kon door problemen met zijn versnellingsbak niet meer van start in de tweede sessie.

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo liet Q2 schieten omdat hij wegens een motorwissel al een gridstraf te pakken had. Hij begint zondag als twintigste en laatste aan de race in Duitsland.

Na Q1 zat de kwalificatie erop voor Esteban Ocon, Pierre Gasly, Brendon Hartley, Lance Stroll en Stoffel Vandoorne, de vijf langzaamste coureurs. In de tweede sessie vielen Fernando Alonso, Sergey Sirotkin en Marcus Ericsson weg, net als dus Hamilton en Ricciardo.

Regen

De coureurs kenden geen ideale aanloop naar de kwalificatie, want eerder op de dag kwamen de meesten - ook Verstappen - door hevige regen niet tot een tijd in de laatste vrije training. Tijdens de kwalificatie was het weer droog en zondag zal het tijdens de race zeer waarschijnljk ook niet gaan regenen.

Verstappen kon bij aanvang van de kwalificatie wel moed putten uit de eerste en tweede vrije training van vrijdag, waarin hij respectievelijk de derde en snelste tijd klokte. In de tweede vrije training verbeterde hij bovendien het baanrecord.

De Duitse Grand Prix begint zondag om 15.10 uur. Hockenheim was twee jaar geleden voor het laatst het decor voor een Formule 1-race. Destijds werd Verstappen derde achter Hamilton en teamgenoot Ricciardo.