Verstappen vindt het er na vrije trainingen goed uitzien voor Red Bull

"Het ziet er goed uit. We zijn snel op alle soorten banden", zegt Verstappen op zijn eigen website.

"In de tweede training had ik tijdens mijn snelste ronde wat last van verkeer. Daarna hadden we op het einde nog last van een klein olielek, maar na een reparatie konden we gelukkig nog even naar buiten om alles te checken. Maar gelukkig was alles weer oké."

Verstappen noteerde in de tweede vrije training 1.13,085, waarmee hij het Mercedes-duo Lewis Hamilton (1.13,111) en Valtteri Bottas (1.13,190) knap achter zich liet.

De pas twintigjarige Limburger verbeterde bovendien het baanrecord, dat met 1.13,525 op naam van zijn teamgenoot Daniël Ricciardo stond.

Race

Verstappen kijkt dan ook uit naar de race op zondag, maar hij wil zich ondanks zijn goede prestaties op het circuit van Hockenheim tot dusver niet al te veel illusies maken.

"We moeten gewoon even afwachten wat het weer morgen gaat doen tijdens de kwalificatie. Ik hoop dat we er kort bij zitten."

Het Grand Prix-weekend in Duitsland gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur), waarna op zondag om 15.10 uur de race verreden wordt.

Sebastian Vettel voert zo'n beetje halverwege het seizoen de WK-stand aan met 171 punten, gevolgd door Hamilton (163 punten), Kimi Räikkönen (116 punten), Ricciardo (106 punten), Bottas (104 punten) en Verstappen (93 punten).