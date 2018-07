Snelste tijd Verstappen ondanks motorprobleem in tweede training

Met nog zo'n 25 minuten te gaan, meldde Verstappen over de boordradio dat hij iets vreemds hoorde bij het terugschakelen. Uit voorzorg stuurde hij zijn auto even later naar binnen.

Nadat de monteurs aan de wagen gesleuteld hadden, kwam Verstappen in de laatste twee minuten nog even de baan op om te controleren of het probleem verholpen was.

Tijdens de vrije trainingen gebruiken coureurs meestal een oudere motor en versnellingsbak, dus de problemen die Verstappen ondervond hoeven geen gevolgen te hebben voor de kwalificatie en de race later dit weekend.

Baanrecord

Red Bull maakte bekend dat de twintigjarige Limburger een nieuwe batterij in zijn motor krijgt. Dat is zijn tweede van het seizoen, bij een derde volgt een gridstraf.

Eerder in de training had Verstappen een nieuw baanrecord genoteerd met 1.13,085. Daarmee reed hij de toptijd van teamgenoot Daniel Ricciardo uit de boeken.

De Australiër had in de eerste training 1.13,525 genoteerd op de Hockenheimring. Verstappen was in de ochtendsessie goed voor de derde tijd.

Hamilton

's Middags was Verstappen drie honderdsten sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton (1.13,111) van Mercedes. De top vijf werd gecompleteerd voor Valtteri Bottas (1.13,190) en het Ferrari-duo Sebastian Vettel (1.13,310) en Kimi Räikkönen (1.13,427). Alle tijden werden gereden op de snelle ultrasoftbanden.

Ricciardo kwam niet verder dan de dertiende tijd. Hij werkte de training af in een racemodus, terwijl de andere coureurs zich al op de kwalificatie van zaterdag richtten. Ricciardo moet zondag bij de race achteraan starten vanwege een gridstraf.

Zaterdag om 12.00 uur begint de laatste vrije training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.