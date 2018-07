Verstappen noteert derde tijd tijdens eerste training in Duitsland

Ricciardo noteerde op de Hockenheimring 1.13,525 als snelste rondetijd op de ultrasoftbanden. Hamilton en Verstappen kwamen op dezelfde compound tot 1.13,529 en 1.13,714.

Daarmee bleef het Red Bull-duo WK-leider Sebastian Vettel (1.13,796) voor, maar de Duitser reed die tijd wel op de tragere softbanden. Valtteri Bottas (1.13,903 op ultrasoft) en Kimi Räikkönen (1.14,267 op soft) completeren de top zes.

Verstappen legde 34 rondes af op het Duitse circuit en was daarmee het productiefst van alle coureurs van de drie topteams.

Mercedes maakte kort voor de training bekend dat het contract van Bottas met een jaar verlengd is, met een optie op een tweede jaar. Donderdag werd Hamiltons verbintenis al tot eind 2020 verlengd.

Giovinazzi

Sauber zette reservecoureur Antonio Giovinazzi in tijdens de eerste training, in plaats van Marcus Ericsson. De Italiaan verloor een plaat van zijn bodywork en moest al snel weer naar binnen. Nico Hülkenberg schoot in zijn Renault de grindbak in, maar kon zijn weg weer vervolgen.

Ook Ricciardo raakte betrokken bij een incident. De Australiër reed op volle snelheid over een blikje heen dat over de baan rolde. Daar ondervond hij geen hinder van, want even later noteerde hij de snelste rondetijd.

Ricciardo zal zondag door een gridstraf wel achteraan moeten beginnen. De teamgenoot van Verstappen liet drie nieuwe motoronderdelen in zijn bolide plaatsen.

Vrijdag om 15.00 uur vindt de tweede vrije training plaats. Ook zaterdag om 12.00 uur is er een oefensessie, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race op de Hockenheimring begint zondag om 15.10 uur.