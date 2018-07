Ricciardo start door gridstraf na motorwissel achteraan in Grand Prix Duitsland

De Australiër krijgt diverse nieuwe onderdelen in het hybridesysteem van zijn RB14. Het is voor de coureur van Red Bull Racing de derde keer dat hij motoronderdelen vervangt.

Na zijn zege in Monaco eind mei kon Ricciardo in de vier volgende races geen podiumplaats meer veroveren. Met de nieuwe onderdelen hoopt hij in de toekomst weer mee te doen om de ereplaatsen.

Ricciardo zei donderdag al dat het incasseren van een gridstraf in Duitsland de waarschijnlijkste optie was. "De kans is groter dat we in Hongarije winnen dan hier. Dan is het logischer om hier onze straf uit te zitten." De GP van Hongarije staat volgende week op het programma.

In de WK-stand bezet Ricciardo na tien van de 21 races de vierde plaats met 106 punten. Verstappen staat zesde met 93 punten. Ferrari-coureur Sebastian Vettel leidt met 171 punten, gevolgd door Lewis Hamilton van Mercedes met 163.

Vrijdag om 11.00 en 15.00 uur staan de eerste twee vrije trainingen voor de GP van Duitsland op het programma. Zaterdag om 12.00 uur is de derde training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race op de Hockenheimring begint om 15.10 uur.