Mercedes verlengt na Hamilton ook contract van Bottas

Het nieuwe contract van de 28-jarige coureur loopt tot eind 2019, met een optie voor een extra seizoen. "Ik geniet ervan om voor dit team te rijden", zegt Bottas op de website van Mercedes.

"Ik wil op het hoogste niveau presteren en daarom was het een no-brainer toen ik de keuze kreeg om deel uit te kunnen blijven maken van de plannen van Mercedes."

Hamilton (33) tekende donderdag een contract voor twee seizoenen. Naar verluidt gaat de viervoudig wereldkampioen 33 miljoen euro per jaar verdienen. Via prestatiebonussen kan zijn inkomen oplopen tot 45 miljoen.

Het is niet bekend hoe hoog het salaris van Bottas is. Hij rijdt sinds 2017 voor de Duitse renstal, nadat hij werd overgenomen van Williams als vervanger van de abrupt gestopte toenmalige wereldkampioen Nico Rosberg. In zijn eerste seizoen wist Bottas drie races te winnen, dit jaar kwam hij nog niet verder dan vier tweede plaatsen.

Pech

Desondanks vindt Bottas dat hij zich goed ontwikkelt. "Dit jaar heb ik me de hele winter lang kunnen voorbereiden op het seizoen bij Mercedes en heb ik goede stappen kunnen zetten. Ik denk dat er nog veel meer mogelijk is."

Dit seizoen werd hij enkele malen gehinderd door brute pech. In Azerbeidzjan kreeg hij in winnende positie een lekke band en ook in Oostenrijk had Bottas kunnen winnen als zijn versnellingsbak het niet had begeven.

"We hebben niet altijd geluk gekend, maar het team weet dat ik goed presteer. Dit nieuwe contract is een mooi teken van vertrouwen in mij."

Teambaas Toto Wolff is erg tevreden met de prestaties van Bottas. "Hij doet het gewoon uitstekend. Zonder pech had Valtteri nu bovenaan gestaan in de WK-stand."

Hamilton

Bottas kijkt ernaar uit om ook komend seizoen een duo met Hamilton te vormen. "We hebben een goede relatie. We zijn eerlijk en rechtdoorzee en proberen altijd het best mogelijke resultaat voor Mercedes te behalen."

In de WK-stand bezet hij na tien races de vijfde plaats met 104 punten. Ferrari-coureur Sebastian Vettel gaat aan de leiding met 171 punten, gevolgd door Hamilton (163). Bottas, Hamilton, Vettel en Max Verstappen zijn op dit moment de enige coureurs die een contract voor volgend seizoen hebben.

"We hebben een mooie strijd voor de boeg", zegt Bottas. "Daarom is het goed dat de toekomst van het team nu duidelijk is voor iedereen. We kunnen ons volledig concentreren op de kampioensstrijd."

Komend weekend wordt op de Hockenheimring de GP van Duitsland verreden. De race begint zondag om 15.10 uur.