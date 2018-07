Ricciardo verwacht in Duitsland 'eindelijk' gridstraf te incasseren

De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing rijdt al een aantal races rond met een wat minder functionerende MGU-H, die deel van de turbo uitmaakt. Het onderdeel ging tijdens de Grand Prix van Monaco kapot, maar kon worden hersteld. Ondanks de pech wist Ricciardo die race te winnen.

De gereviseerde MGU-H heeft het inmiddels vier races volgehouden, maar daar komt op de Hockenheimring waarschijnlijk een eind aan, zegt hij tegen Sky Sports. "We zijn er nog niet helemaal over uit, maar de kans is groter dat we in Hongarije winnen dan hier. Dan is het logischer om hier onze straf uit te zitten."

Een wissel van de MGU-H betekent dat Ricciardo zaterdag na de kwalificatie tien plekken wordt teruggezet. "Inhalen is hier te doen, dus als we achteraan starten, blijf ik positief aangezien ik wat te doen krijg."

Outsiders

De races in Duitsland en Hongarije, waar volgende week gereden wordt, sluiten de eerste helft van het seizoen af. Na de Grand Prix op de Hungaroring krijgen de coureurs een maand vrijaf.

Red Bull heeft zeker qua motorvermogen een achterstand op Ferrari en Mercedes, maar Ricciardo hoopt dat zijn ploeg desondanks om zeges mee kan strijden. "We zien onszelf nu echt als outsiders, maar als we in de komende races aansprekende resultaten kunnen halen, blijven we in de race. Anders is wel over voor ons."

Zeker op het bochtige circuit in Boedapest moet Red Bull goed voor de dag kunnen komen. "We zijn er vermoedelijk niet zo snel als in Monaco, maar we hebben daar op zijn minst een goede kans om mee te doen om de zege."

De Grand Prix van Duitsland gaat zondag om 15.10 uur van start. De kwalificatie begint zaterdag om 15.00 uur.