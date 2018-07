Verstappen rekent er niet op dat Red Bull dit jaar om wereldtitel strijdt

De Limburger wist dit jaar de Grand Prix van Oostenrijk te winnen, al kwam dat mede door pech bij Mercedes en een gridstraf voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel.

"Het verschil is nu alleen maar groter dan aan het begin van het seizoen. Dat is jammer, maar wat doe je eraan?", zei Verstappen donderdag op de Hockenheimring tegen Motorsport.com. Op het Duitse circuit wordt zondag de volgende race verreden.

Toch hoopt Verstappen dat er nog onvoorspelbare zaken gebeuren waardoor Red Bull nog kans op de constructeurstitel houdt. "Als er veel gebeurt, dan kan het nog altijd, maar ik denk het niet. Zoals ik vooraf het seizoen al gezegd heb, zijn wij niet op elk circuit competitief en dat is wel nodig om het kampioenschap te winnen."

Verschil

Zeker tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië van anderhalve week geleden was het verschil tussen Red Bull en de concurrentie enorm. Volgens Verstappen verloren hij en teamgenoot Daniel Ricciardo ondanks een motorupdate van Renault een seconde op de lange rechte stukken.

De coureur hoopt dat zijn team op het gebied van chassis nog iets kan inlopen. "Als team kunnen we zeker nog goede stappen maken. We komen standaard zes tot zeven tienden tekort, dus dan moeten het wel heel grote stappen worden."

Verstappen hoopt in Duitsland dan ook op eenzelfde scenario als in Oostenrijk. "In Oostenrijk hadden we ook geen hoge verwachtingen, maar door hard te blijven werken en het beste eruit proberen te halen, hebben we uiteindelijk wel de race gewonnen. Dat probeer ik hier ook."

De race op de Hockenheimring wordt zondag om 15.10 uur verreden. Een dag eerder staat om 15.00 uur de kwalificatie op het programma.