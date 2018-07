Wereldkampioen Hamilton (33) verlengt contract bij Mercedes met twee jaar

De 33-jarige Brit rijdt sinds 2013 voor Mercedes. In 2014, 2015 en vorig jaar greep hij de wereldtitel. Met McLaren werd hij in 2008 ook al eens kampioen.

"Deze contractverlenging was eigenlijk een formaliteit nadat ik in de winter met teambaas Toto Wolff gesproken had", zegt Hamilton op de website van zijn team. "Het is goed dat alles nu op papier staat, zodat we door kunnen gaan met de dingen die we altijd doen."

Hamilton heeft 44 Grand Prix-zeges geboekt voor Mercedes. In zijn hele carrière staat hij op 65 overwinningen, waarmee hij op de eeuwige ranglijst alleen Michael Schumacher (91 zeges) boven zich moet dulden.

"Het team en ik zitten op dezelfde golflengte, zowel op als naast de baan", vindt Hamilton. "Ik kijk ernaar uit om in de toekomst nog vaker te kunnen winnen. Ik ben ervan overtuigd dat Mercedes het juiste team is voor mij de komende jaren."

Britse media melden dat het jaarsalaris van Hamilton ruim 33 miljoen euro bedraagt. Via prestatiebonussen kan dat oplopen naar 45 miljoen euro. Alleen Sebastian Vettel heeft met een geschat salaris van 56 miljoen euro een hoger inkomen in de Formule 1.

Wolff

Volgens teambaas Toto Wolff zaten Mercedes en Hamilton altijd al op één lijn in de gesprekken over een nieuw contract. "Begrijpelijkerwijs is er veel interesse en speculatie geweest, dus het is een goede zaak dat we dit nieuws vandaag kunnen melden."

"Er valt weinig over Lewis als coureur te melden dat nog niet bekend is. Hij is een van de grootsten aller tijden. De cijfers spreken voor zich", zegt de Oostenrijker. "Maar waar wij het meest van genieten, is de man onder de helm: zijn eeuwige streven naar verbetering, zijn emotionele intelligentie en zijn loyaliteit aan de mensen om hem heen."

Het contract van Valtteri Bottas, de tweede coureur van Mercedes, loopt aan het eind van dit jaar af. Met de Fin is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis.

Na tien races in het huidige seizoen bezet Hamilton met 163 punten de tweede plaats in de WK-stand. Ferrari-coureur Vettel leidt met 171 punten. Zondag wordt op de Hockenheimring de Grand Prix van Duitsland verreden.