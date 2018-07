Alles over GP Duitsland: 'Red Bull heeft goede strategie nodig voor podium'

"Ik verwacht dat Ferrari de strijd aan kan gaan in Mercedes-land. Door de vele lange rechte stukken op het circuit zal Red Bull het van een goede strategie moeten hebben", zegt Doornbos tegen NUsport.

In 2005 maakte hij op de Hockenheimring zijn debuut in de Formule 1. De coureur van Minardi eindigde op de achttiende plek in de door Fernando Alonso gewonnen race. "Ik had al een aantal keer de training mogen rijden, maar in Hockenheim begon het voor mij echt. Ik heb er hele mooie herinneringen aan."

"Je had toen nog een single lap qualifying en ik mocht als eerste het circuit op. Dan zie je je naam tussen al die grote jongens staan, ontzettend gaaf natuurlijk."

Huidig McLaren-coureur Alonso is, net als wereldkampioen Lewis Hamilton, een van de zeven coureurs die driemaal de GP van Duitsland wist te winnen. Michael Schumacher is recordhouder met vier Formule 1-zeges in zijn vaderland.

De Grand Prix van Duitsland staat voor de 63e keer op de Formule 1-kalender. De Hockenheimring is voor de 36e keer gastheer voor de Formule 1, 26 keer werd er geracet op de Nürburgring en één keer op een circuit in Berlijn.

Starttijden GP Duitsland Eerste vrije training: vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Verstappen

Max Verstappen reed pas eenmaal eerder op de Hockenheimring in de Formule 1. In 2016 legde de Limburger beslag op de derde plaats achter winnaar Hamilton en teamgenoot Daniel Ricciardo.

Normaal gesproken zal Red Bull zich als vijfde en zesde kwalificeren, beaamt Doornbos. "Ze komen op dit circuit 70 of 80 pk tekort op Mercedes en Ferrari. Dan kun je nog zo laat remmen en nog zo hard trappen, maar dat verschil maak je niet goed. Ik verwacht daarom dat Red Bull zal kiezen voor een andere strategie."

"Het heeft geen zin om met dezelfde bandenstrategie achter die twee teams aan te rijden. Daarom zullen Verstappen en Ricciardo in Q2 met andere banden moeten rijden. We hebben dit seizoen al vaker gezien dat Red Bull andere tactische keuzes durft te maken en op die manier maken ze altijd kans op een podiumplek."

Circuit

Zoals bij meer circuits is ook in Hockenheim een derde DRS-zone toegevoegd. Daarmee hoopt de FIA het inhalen te bevorderen. De hairpin in bocht 4 is de enige plek waar volgens Doornbos inhaalmogelijkheden zijn. "Het laatste deel bij het stadion is voor de huidige Formule 1-auto's net te smal, vrees ik."

Het circuit heeft in de loop der jaren wat veranderingen ondergaan. "Het stadion is prachtig, het publiek heeft daar uitzicht op vijf bochten", constateert de analist van Ziggo Sport.

"De laatste jaren was het de vraag welke coureur van Mercedes hier zou winnen. Maar inmiddels heeft Ferrari op motorisch gebied zo veel stappen gemaakt, dat ze zelfs op dit circuit voor de winst kunnen gaan."

Laatste tien winnaars op Hockenheimring 2016: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2014: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2012: Fernando Alonso (Spanje/Ferrari)

2010: Fernando Alonso (Spanje/Ferrari)

2008: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

2006: Michael Schumacher (Duitsland/Ferrari)

2005: ​Fernando Alonso (Spanje/Renault)

2004: Michael Schumacher (Duitsland/Ferrari)

2003: Juan Pablo Montoya (Colombia/Williams)

2002: ​Michael Schumacher (Duitsland/Ferrari)

Vettel

Sebastian Vettel kan dit weekend gewoon thuis slapen. Heppenheim, het geboortedorp van de viervoudig wereldkampioen, ligt op 43 kilometer van het circuit.

"Toch is de race bij het Duitse publiek niet zo populair", weet Doornbos. "Op Silverstone zagen we wel veel fans voor Hamilton en Verstappen heeft dat altijd in België en Oostenrijk. Het verbaast me een beetje dat de steun voor Vettel in Duitsland wat minder is."

Vettel wist op zijn thuiscircuit nooit bij de eerste twee te eindigen. In 2013 schreef hij de de Duitse GP op zijn naam, maar de race werd toen verreden op de Nürburgring.

Het wordt een warm weekend in Duitsland, met temperaturen rond de 30 graden. Zaterdagmiddag als de kwalificatie verreden wordt, is er kans op neerslag.