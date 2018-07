Horner wil kansen Toro Rosso niet opofferen voor ontwikkeling Honda

"Ik denk niet dat wij Honda zullen vragen om Toro Rosso op te offeren", zegt Horner woensdag tegen Motorsport. Daarmee doelt hij op het doorvoeren van meerdere updates om de motor te ontwikkelen, wat het team op gridstraffen kan komen te staan.

"Natuurlijk hebben we nu de mogelijkheid om dingen voor volgend jaar te leren. Daar kan Toro Rosso ook van profiteren. Maar zij zijn ook in een strijd verwikkeld met andere constructeurs, dat is erg belangrijk voor hen."

Toro Rosso maakte een jaar eerder al de overstap van Renault naar Honda. In het begin van het seizoen maakte het team een sterke indruk, maar de laatste vier races wist Toro Rosso geen WK-punt meer te pakken.

Geen zorgen

Toch maakt Horner zich geen zorgen over de recente mindere prestaties. "De data die we gezien hebben van de laatste GP's in Oostenrijk en Groot-Brittannië bewijzen dat de prestaties van de Honda-motor nu al vrij dicht bij onze huidige motor zitten."

"Natuurlijk heeft Toro Rosso te maken met verschillende omstandigheden qua downforce", wijst Horner een verklaring voor de mindere prestaties aan.

"We hebben het gevoel dat Honda op het juiste traject zit. Honda heeft dit seizoen de juiste doelen gesteld en we kijken ernaar uit om vanaf komend seizoen met ze samen te werken."

Komend weekend wordt op de Hockenheimring de Duitse Grand Prix verreden. Het is de elfde race van de 21 dit seizoen.