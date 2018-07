Teambaas Wolff vindt dat Mercedes onnodig veel fouten maakt

"We hebben een degelijke eerste helft gedraaid, maar lieten ook veel punten liggen. We moesten vaker aan damage control doen dan ons lief was", zegt Wolff dinsdag tegen Formula Spy.

"Aan de andere kant laten onze coureurs zien dat ze sterk zijn en beschikken we over een snelle auto. Er zijn dus genoeg redenen om met vertrouwen vooruit te kijken."

Hamilton won drie van de tien races die tot dusver zijn verreden (Azerbeidzjan, Spanje en Frankrijk), maar de viervoudig wereldkampioen van Mercedes liet net als zijn teamgenoot Valtteri Bottas in de laatste Grands Prix de nodige punten liggen.

Zowel Hamilton als Bottas viel uit in Oostenrijk en een week later in Groot-Brittannië moest Hamilton zich tevredenstellen met de tweede plek, nadat hij al in de eerste ronde in de rondte werd getikt door Ferrari-coureur Kimi Räikkönen.

Fouten

Bottas eindigde als vierde op Silverstone en wist ook in Frankrijk (zevende) en Oostenrijk (uitgevallen) niet het podium te halen. Wolff erkent dat Mercedes meer had verwacht van die zogeheten 'Triple Header'.

"We behaalden niet zo veel punten als gehoopt in die Grands Prix en dat komt voor een groot deel door eigen fouten", concludeert Wolff. "Desondanks waren we in al die drie races wel de snelste. We blijven ambitieus en zijn hongerig voor de rest van het seizoen."

Zondag staat op de Hockenheimring in Duitsland de elfde race van dit seizoen op het programma. Een week later wordt de Grand Prix van Hongarije verreden, waarna een zomerstop van een maand volgt.

Na tien races leidt Ferrari-coureur Sebastian Vettel in de WK-stand met 171 punten, voor Hamilton (163), Räikkönen (106), Daniel Ricciardo (106) en Bottas (104). Max Verstappen valt met 93 punten vooralsnog net buiten de top vijf.