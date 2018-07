Alonso voelt niks voor andere puntenverdeling in Formule 1

Sinds 2010 worden alleen de beste tien coureurs in een Grand Prix beloond met punten voor de WK-stand en in het verleden waren dat er zelfs nog minder.

"In de Formule 1 is het normaal dat het lastig is om punten te pakken", zegt Alonso dinsdag tegen Autosport. "De beste teams boeken de resultaten en dus was het altijd een groot moment als een mindere renstal bijvoorbeeld twee punten haalde. Als iedereen straks in de punten valt, dan valt dat unieke aspect in deze sport weg."

De 36-jarige Spanjaard noemt wijlen Jules Bianchi als voorbeeld. De Fransman, die in juli 2015 overleed aan de gevolgen van een zware crash die hij negen maanden eerder maakte in Japan, eindigde in 2014 knap als negende in de Grand Prix van Monaco.

"Toen Jules in de punten reed in Monaco, zagen we dat echt als een soort mirakel en een groot moment voor de sport", zegt Alonso. "We moeten er voor blijven zorgen dat de puntenverdeling eerlijk blijft en dat men krijgt wat hij verdient."

Systeem

Liberty Media heeft nog geen besluit genomen over een eventuele verandering van het puntensysteem, dat onlangs besproken werd bij een bijeenkomst van de zogenoemde strategiegroep.

Teambaas Günther Steiner van Haas vindt dat het hele systeem op de schop moet als Liberty Media inderdaad besluit om alle coureurs vanaf 2020 punten te geven. Op dit moment krijgt de beste coureur 25 punten en de nummer tien één punt.

"Bij een nieuwe verdeling kan je de winnaar niet meer belonen met slechts 25 punten, want er moet een goed gat blijven bestaan met de coureurs die minder presteren", vindt Steiner. "De Grand Prix-winnaar moet dan iets van 50 of 100 punten krijgen."

"Ik kan ermee leven als straks de eerste vijftien coureurs in de punten vallen, maar dit moet niet voor iedereen gelden. Dan haal je echt iets weg dat hoort bij deze sport."

Kritiek

Het is niet de eerste keer dat Liberty Media kritiek krijgt op zijn toekomstplannen. De Formule 1-eigenaar wil onder meer extra Grands Prix aan de kalender toevoegen, maar ook die suggestie roept vooral weerstand op bij de teams.

Renault-baas Cyril Abiteboul haalde het plan voor meer raceweekenden maandag nog onderuit. "We moeten meer aansluiting vinden met de fans maar het moet ook wel iets bijzonders blijven. Momenteel zitten we al ver boven het aantal dat nodig is om bijzonder te zijn."

Zondag staat op de Hockenheimring in Duitsland de elfde race van dit seizoen op het programma. Een week later wordt de Grand Prix van Hongarije verreden, waarna een zomerstop van een maand volgt.

Na tien races leidt Sebastian Vettel in de WK-stand met 171 punten, voor Lewis Hamilton (163), Kimi Räikkönen (106), Daniel Ricciardo (106) en Valtteri Bottas (104). Max Verstappen valt met 93 punten vooralsnog net buiten de top vijf.