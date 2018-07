Renault-baas Abiteboul pleit voor minder races per Formule 1-seizoen

Het huidige seizoen is met 21 races het langste ooit en eigenaar Liberty Media wil zelfs nog meer raceweekenden aan het programma toevoegen.

"We moeten meer aansluiting vinden met de fans maar het moet ook wel iets bijzonders blijven. Momenteel zitten we al ver boven het aantal dat nodig is om bijzonder te zijn. We moeten een boodschap van trots, van motivatie, van energie overbrengen", zegt Abiteboul maandag tegen Motorsport.com.

"Met de huidige kalender is het enthousiasme niet hetzelfde als we maar vijftien maal per jaar zouden hoeven te reizen. En als wij die energie niet hebben, is het heel lastig om dat naar buiten toe over te brengen. Het wordt bijna routine. Dit zou geen dagelijkse baan moeten zijn."

Met zijn pleidooi geeft de Fransman het gevoel weer dat onder de meeste Formule 1-teams leeft. Liberty Media wil de kalender vooral vanuit commercieel oogpunt verlengen.

"De balans is gekanteld, we moeten extreem voorzichtig zijn", waarschuwt Abiteboul. "Ik waardeer de achterliggende gedachte: commercieel gezien moet de kalender groeien. Maar wat mij betreft gaan we de sport enorm inkrimpen."

Vijftien races

Volgens de baas van Renault is het organiseren van meer races namelijk niet de enige kans voor Liberty Media om meer inkomsten te genereren.

"Als je heel agressief te werk gaat en kiest voor vijftien races, moet je de huidige 21 races mededelen: kijk jongens, zes van jullie worden geschrapt, strijd er dus maar om. Dan draai je de marktwerking volledig om. Het is interessant om te zien welke reactie dat teweeg brengt", zegt hij.

"Ik begrijp dat het een gok zou zijn, dat het niet past in de huidige opzet van de Formule 1. Er moet elk jaar meer geld verdiend worden, meer mensen, meer circuits, meer prijzengeld, meer van alles. Maar op een bepaald moment moeten er knopen worden doorgehakt. Misschien kunnen we het tij dan keren."

In 2019 wordt zo goed als zeker voor het eerst een race in Miami verreden. Het is nog niet helemaal duidelijk of die Grand Prix een andere race vervangt of dat het al om uitbreiding van de kalender gaat.

Hockenheimring

Zondag staat op de Hockenheimring in Duitsland de elfde race van dit seizoen op het programma. Een week later wordt de Grand Prix van Hongarije verreden, waarna een zomerstop van een maand volgt.

Na tien races leidt Sebastian Vettel in de WK-stand met 171 punten, voor Lewis Hamilton (163), Kimi Räikkönen (106), Daniel Ricciardo (106) en Valtteri Bottas (104). Max Verstappen valt met 93 punten vooralsnog net buiten de top vijf.