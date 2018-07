Provincie wil dat Formule 1 op TT Assen geen extra geluidshinder geeft

Volgens RTV Drenthe heeft de provincie dit gemeld naar aanleiding van vragen die de GroenLinks-fractie hierover had gesteld in Provinciale Staten.

De provincie, de gemeente en het TT Circuit hebben in 2011 afspraken gemaakt in een convenant over de geluidsnormen waar autosportevenementen in de Drentse hoofdstad zich aan moeten houden. Hierop wordt voor een Formule 1 geen uitzondering gemaakt, beklemtoont de provincie.

De Stichting Geluidshinder Baggelhuizen, een samenwerkingsverband van bezorgde bewoners, uitte eerder al haar zorgen bij de gemeente Assen over de plannen om de Formule 1 naar Drenthe te halen.

Positieve spin-off

Een onderzoeksbureau maakte eerder dit jaar een analyse over de haalbaarheid van het plan. Het circuit van Assen is door autosportfederatie FIA al geschikt bevonden voor de Formule 1. Het organiseren van een F1-race zal Drenthe veel positieve aandacht en economische spin-off geven, aldus het rapport.

Jos Vaessen, voorzitter van The Netherlands Grand Prix Foundation, stelde in april in een interview op BNR dat hij de kans dat er een Formule 1-race naar Drenthe komt "99,99 procent". Hij zei te mikken op 2020 of 2021.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!