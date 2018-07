Hamilton slikt stevige uitlatingen aan adres van Räikkönen in

"Kimi heeft sorry gezegd en ik heb dat geaccepteerd. Het is tijd om verder te gaan. Het was een raceincident en niets meer dan dat. Soms zeggen we domme dingen, maar daar leren we weer van", aldus de Brit van Mercedes op zijn Instagrampagina.

Hamilton was in eerste instantie niet te spreken over de actie van Räikkönen bij de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij twijfelde of de Fin van Ferrari hem in bocht 3 doelbewust in de rondte had aangetikt of dat het een fout was.

Hamilton viel daardoor terug naar de laatste plaats, maar hij wist zich dankzij een fraaie inhaalrace achter Räikkönens teamgenoot Sebastian Vettel nog wel terug te vechten naar de knappe tweede plaats. Dat kon echter zijn boosheid niet wegnemen.

"Het is nu al de tweede race in korte tijd dat een Mercedes-coureur het doelwit is van Ferrari en in beide scenario's hebben we veel punten verloren. Een interessante tactiek van Ferrari", zei hij op de persconferentie.

Hamilton doelde met die woorden op de botsing van Vettel met zijn teamgenoot Valtteri Bottas in de Grand Prix van Frankrijk, twee weken geleden. De Duitser knalde achterop bij de Fin, die de race nog wel kon uitrijden en als zevende eindigde, twee plekken achter Vettel.

Räikkönen

Räikkönen, die net als Hamilton nog het podium haalde (derde) op Silverstone, maakte zich niet al te druk over het incident met Hamilton.

"Het was mijn fout, maar zo gaat het soms. Ik heb de tijdstraf van tien seconden geïncasseerd en ben daarna weer gaan vechten voor een goed resultaat", zei hij op zijn kenmerkende nuchtere wijze.

Vettel, die op Silverstone zijn vierde Grand Prix-zege van dit seizoen binnenhaalde, had geen goed woord over voor de insinuaties van Hamilton. Hij beweerde dat er van opzet geen sprake is.

"Ik vind het nogal stom om te denken dat alles wat er is gebeurd doelbewust is gedaan. Ik zou het ook heel moeilijk vinden om zo precies te rijden dat je iemand kunt uitschakelen. In Frankrijk verloor ik mijn vleugel door die botsing met Bottas, dus toen heb ik ook mijn eigen race verpest."

Vettel verstevigde door zijn overwinning zijn leidende positie in de WK-stand. Hij voert de ranglijst na tien van de in totaal 21 races nu aan met 171 punten, gevolgd door Hamilton (163), Räikkönen (116), Ricciardo (106), Bottas (104) en Verstappen (93).

Het Formule 1-circus reist over twee weken af naar Duitsland, waar dan op het circuit van Hockenheim na een jaar afwezigheid weer geraced wordt.