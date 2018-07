Mercedes-adviseur Lauda vindt crashes met Ferrari 'niet leuk meer'

Zondag werd Lewis Hamilton vlak na de start op Silverstone aangetikt door Kimi Raikkonen en twee weken geleden werd Valtteri Bottas in de openingsfase van de race in Frankrijk geraakt door Sebastian Vettel. Beide Ferrari-rijders kregen een tijdstraf.

"Lewis heeft het geweldig gedaan. Alles ging goed. Het incident met Raikkonen was oneerlijk, want het was al de tweede keer dat Ferrari ons in de eerste ronde aantikte. Het is niet leuk meer", zegt Lauda tegen Autosport.com.

De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 wil de incidenten niet relativeren. "Ik kan het niet accepteren. Het is vermoeiend om er in de eerste ronde al uit te liggen."

Hamilton knokte zich zondag terug in de race en belandde zelfs op de tweede plek, maar moest in de WK-stand wel weer punten toegeven op winnaar Vettel. De Brit insinueerde na de Grand Prix dat Ferrari doelbewust bezig is.

"Het is nu al de tweede race in korte tijd dat een Mercedes-coureur het doelwit is van Ferrari en in beide scenario's hebben we veel punten verloren. Een interessante tactiek van Ferrari", zei hij geïrriteerd.

Tijdstraf

Volgens Lauda heeft de wedstrijdleiding in de Formule 1 na het incident tussen Hamilton en Raikkonen in Groot-Brittannië ook in de gaten dat er sprake is van herhaling.

"Het was al fout om Vettel een tijdstraf van vijf seconden te geven, want Raikkonen kreeg nu een straf van tien seconden. De stewards beseffen wat er aan de hand is", aldus de Oostenrijker.

"Helaas is het zoals het is, al had ik het graag anders gezien. Dat Lewis op de laatste plek belandde en vervolgens toch nog tweede werd is een geweldige prestatie. Zonder de crash had hij gewonnen."

Ferrari-rijder Vettel, die op Silverstone zijn vierde Grand Prix-zege van dit seizoen binnenhaalde, had geen goed woord over voor de kritiek van Mercedes en zei zondag al dat van opzet geen sprake is.

De volgende Grand Prix van het Formule 1-seizoen wordt volgende week zondag op het circuit van Hockenheim in Duitsland verreden. Een week later staat de race in Hongarije op het programma, waarna een korte zomerstop volgt.